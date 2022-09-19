https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html

Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа

Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа - РИА Новости, 19.09.2022

Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа

Подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья и все равно вынудило жить в холодных квартирах. Об этом рассказали опрошенные WSJ РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:51

2022-09-19T22:51

2022-09-19T22:51

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья и все равно вынудило жить в холодных квартирах. Об этом рассказали опрошенные WSJ жители Германии.Немецкие предприятия в августе потребили на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах, однако пока нет точных данных по домохозяйствам. В первом полугодии сокращение потребления газа составило 15%, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой, говорится в материале.В статье отмечается, что арендаторы в Германии и других западноевропейских странах с некоторым опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, так как рассчитываются за нее и отопление в конце года.Как объяснил директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефан Лехтенбомер, чтобы достичь поставленных правительством целей по экономии топлива, немцам придется снизить температуру в квартирах на три градуса."Предстоящую зиму я жду без особой радости", — признался эксперт.Аналогичные настроения царят и среди обычных жителей Германии.Так, 27-летняя Катарин фон Эссен из Кельна платит 800 евро в месяц за квартиру-студию. По ее словам, она вынуждена постоянно следить за температурой дома, а в целом ее комфорт зависит от тепла в квартирах соседей. По словам немки, ей приходится спать с грелкой, чтобы не замерзнуть."Либо же меня греет кошка", — добавила она.Фон Эссен боится, что в следующем году счета за отопления будут очень большие, но при этом не намерена слишком сильно понижать температуру в квартире.Николь Кайзер из Хюрта рассказала, что из-за подорожания энергоносителей ее арендная плата выросла с 600 до 640 евро. Кроме того, каждый месяц она дополнительно платит 60 евро арендодателям, чтобы в будущем году сократить итоговый счет за отопление."Боюсь, если я сделаю это, то превращусь в глыбу льда", — прокомментировала Кайзер идею о понижении температуры в доме.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220919/gaz-1817818156.html

https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817800729.html

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в мире, германия, кельн