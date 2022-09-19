Рейтинг@Mail.ru
Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html
Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа
Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа - РИА Новости, 19.09.2022
Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа
Подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья и все равно вынудило жить в холодных квартирах. Об этом рассказали опрошенные WSJ РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:51
2022-09-19T22:51
в мире
германия
кельн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:145:2696:1661_1920x0_80_0_0_22f1f0ae65015a0b6155a816c92b868f.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья и все равно вынудило жить в холодных квартирах. Об этом рассказали опрошенные WSJ жители Германии.Немецкие предприятия в августе потребили на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах, однако пока нет точных данных по домохозяйствам. В первом полугодии сокращение потребления газа составило 15%, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой, говорится в материале.В статье отмечается, что арендаторы в Германии и других западноевропейских странах с некоторым опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, так как рассчитываются за нее и отопление в конце года.Как объяснил директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефан Лехтенбомер, чтобы достичь поставленных правительством целей по экономии топлива, немцам придется снизить температуру в квартирах на три градуса."Предстоящую зиму я жду без особой радости", — признался эксперт.Аналогичные настроения царят и среди обычных жителей Германии.Так, 27-летняя Катарин фон Эссен из Кельна платит 800 евро в месяц за квартиру-студию. По ее словам, она вынуждена постоянно следить за температурой дома, а в целом ее комфорт зависит от тепла в квартирах соседей. По словам немки, ей приходится спать с грелкой, чтобы не замерзнуть."Либо же меня греет кошка", — добавила она.Фон Эссен боится, что в следующем году счета за отопления будут очень большие, но при этом не намерена слишком сильно понижать температуру в квартире.Николь Кайзер из Хюрта рассказала, что из-за подорожания энергоносителей ее арендная плата выросла с 600 до 640 евро. Кроме того, каждый месяц она дополнительно платит 60 евро арендодателям, чтобы в будущем году сократить итоговый счет за отопление."Боюсь, если я сделаю это, то превращусь в глыбу льда", — прокомментировала Кайзер идею о понижении температуры в доме.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220919/gaz-1817818156.html
https://ria.ru/20220919/severnyypotok-1817800729.html
германия
кельн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:0:2696:2022_1920x0_80_0_0_7a58e923cd1dfb1b52b3ca097296b1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, кельн
В мире, Германия, Кельн
22:51 19.09.2022
 
Немцы пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа

Жители немецких городов пожаловались на холод в квартирах из-за дорогого газа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья и все равно вынудило жить в холодных квартирах. Об этом рассказали опрошенные WSJ жители Германии.
Немецкие предприятия в августе потребили на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах, однако пока нет точных данных по домохозяйствам. В первом полугодии сокращение потребления газа составило 15%, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой, говорится в материале.
В статье отмечается, что арендаторы в Германии и других западноевропейских странах с некоторым опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, так как рассчитываются за нее и отопление в конце года.
Как объяснил директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефан Лехтенбомер, чтобы достичь поставленных правительством целей по экономии топлива, немцам придется снизить температуру в квартирах на три градуса.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 12:39
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"
"Предстоящую зиму я жду без особой радости", — признался эксперт.
Аналогичные настроения царят и среди обычных жителей Германии.
Так, 27-летняя Катарин фон Эссен из Кельна платит 800 евро в месяц за квартиру-студию. По ее словам, она вынуждена постоянно следить за температурой дома, а в целом ее комфорт зависит от тепла в квартирах соседей. По словам немки, ей приходится спать с грелкой, чтобы не замерзнуть.
"Либо же меня греет кошка", — добавила она.
Фон Эссен боится, что в следующем году счета за отопления будут очень большие, но при этом не намерена слишком сильно понижать температуру в квартире.
Николь Кайзер из Хюрта рассказала, что из-за подорожания энергоносителей ее арендная плата выросла с 600 до 640 евро. Кроме того, каждый месяц она дополнительно платит 60 евро арендодателям, чтобы в будущем году сократить итоговый счет за отопление.
"Боюсь, если я сделаю это, то превращусь в глыбу льда", — прокомментировала Кайзер идею о понижении температуры в доме.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 11:48
Немцы пригрозили "вывести из эксплуатации" власти из-за ситуации с газом
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
 
В миреГерманияКельн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала