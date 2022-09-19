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Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен - РИА Новости, 19.09.2022
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Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен
Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен - РИА Новости, 19.09.2022
Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен
Антироссийские санкции и отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" привели к скачкообразному росту цен на газ в Европе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:05
2022-09-19T10:57
экономика
цены на нефть
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Антироссийские санкции и отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" привели к скачкообразному росту цен на газ в Европе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос."Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, цены на нефть, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Северный поток — 2, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Германия, Санкции в отношении России
10:05 19.09.2022 (обновлено: 10:57 19.09.2022)
 
Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен

Посол в Берлине Нечаев назвал отказ Германии от "Северного потока — 2" причиной скачка цен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Антироссийские санкции и отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" привели к скачкообразному росту цен на газ в Европе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
"Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>

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