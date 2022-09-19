https://ria.ru/20220919/germaniya-1817774164.html

Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен

Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен - РИА Новости, 19.09.2022

Посол в Берлине назвал отказ от "Северного потока — 2" причиной скачка цен

Антироссийские санкции и отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" привели к скачкообразному росту цен на газ в Европе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:05

2022-09-19T10:05

2022-09-19T10:57

экономика

цены на нефть

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

россия

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Антироссийские санкции и отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" привели к скачкообразному росту цен на газ в Европе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос."Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, санкции в отношении россии