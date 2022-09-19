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Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР - РИА Новости, 19.09.2022
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Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР
Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР - РИА Новости, 19.09.2022
Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР
Молдавия не сможет приобретать газ у "Газпрома" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития, заявил вице-премьер страны, министр... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:40
2022-09-19T23:49
экономика
молдавия
газпром
европейский банк реконструкции и развития
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавия не сможет приобретать газ у "Газпрома" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal."У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — сказал он.Спыну отметил, что эти средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, лишь на диверсификацию поставщиков. При этом Молдавия намерена задействовать кредитные средства, если "Газпром" сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит предоставят двумя траншами по сто и двести миллионов евро.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220917/moldaviya-1817535792.html
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экономика, молдавия, газпром, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Европейский банк реконструкции и развития, Молдовагаз
22:40 19.09.2022 (обновлено: 23:49 19.09.2022)
 
Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР

Вице-премьер Молдавии Спыну: на кредит ЕБРР нельзя покупать газ для резерва у "Газпрома"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавия не сможет приобретать газ у "Газпрома" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal.
"У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — сказал он.
Спыну отметил, что эти средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, лишь на диверсификацию поставщиков. При этом Молдавия намерена задействовать кредитные средства, если "Газпром" сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.
Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит предоставят двумя траншами по сто и двести миллионов евро.
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"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.
Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.
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ЭкономикаМолдавияГазпромЕвропейский банк реконструкции и развитияМолдовагаз
 
 
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