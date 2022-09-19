https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР - РИА Новости, 19.09.2022

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР

Молдавия не сможет приобретать газ у "Газпрома" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития, заявил вице-премьер страны, министр... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:40

2022-09-19T22:40

2022-09-19T23:49

экономика

молдавия

газпром

европейский банк реконструкции и развития

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавия не сможет приобретать газ у "Газпрома" за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal."У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — сказал он.Спыну отметил, что эти средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, лишь на диверсификацию поставщиков. При этом Молдавия намерена задействовать кредитные средства, если "Газпром" сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит предоставят двумя траншами по сто и двести миллионов евро.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220917/moldaviya-1817535792.html

https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, газпром, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз