https://ria.ru/20220919/gaz-1817869445.html

Известный европейский бренд посуды закрывает заводы из-за цен на газ

Известный европейский бренд посуды закрывает заводы из-за цен на газ - РИА Новости, 19.09.2022

Известный европейский бренд посуды закрывает заводы из-за цен на газ

Из-за энергетического кризиса, вызванного нехваткой российского газа, одному из крупнейших производителей стеклянной посуды Arc International приходится... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:58

2022-09-19T14:58

2022-09-19T15:58

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Из-за энергетического кризиса, вызванного нехваткой российского газа, одному из крупнейших производителей стеклянной посуды Arc International приходится остановить работу своих заводов, а также отправить в отпуск треть из 4500 работников, пишет New York Times."Это самая драматическая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Для таких энергоемких предприятий, как наше, она является катастрофической", — рассказал президент компании Николас Ходлер изданию.Как утверждает NYT, Arc International не единственная европейская компания, которая сталкивается с проблемой высоких цен на энергоносители, заставляющих предприятия сокращать производство и отправлять десятки тысяч работников в отпуска. Кроме производителей стекла, нехватка российского газа также затронула предприятия по изготовлению металлических деталей. Не застрахована даже туалетная бумага: немецкая компания Hakle, один из крупнейших производителей, объявила о своей неплатежеспособности.Arc Holdings — французская группа компаний, специализирующаяся на производстве изделий из стекла. За рубежом продукция продается под брендами Luminarc, Arcopal, Cristal d’Arques Paris, Arcoroc и Chef&Sommelier.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также в США и европейских государствах наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html

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экономика, москва, европа, сша