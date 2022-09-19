https://ria.ru/20220919/gaz-1817769166.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 19.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника теряют четыре процента, опустившись ниже 1900 долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:34

2022-09-19T09:34

2022-09-19T17:14

экономика

европа

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника теряют четыре процента, опустившись ниже 1900 долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки почти 1858 долларов за тысячу кубометров (-4,3%). По состоянию на 9:13 мск котировки снижались на 4,6%, до 1852 долларов. Динамика стоимости приводится от расчетной цены пятницы — 1941,8 доллара за тысячу кубометров.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам как минимум на восемь-девять миллиардов кубометров в месяц.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816947794.html

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европа

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа