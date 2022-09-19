https://ria.ru/20220919/gaz-1817752204.html

Турция анонсировала скорое начало оплаты части российского газа рублями

Турция анонсировала скорое начало оплаты части российского газа рублями - РИА Новости, 19.09.2022

Турция анонсировала скорое начало оплаты части российского газа рублями

Соглашение об оплате 25 процентов поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T05:28

2022-09-19T05:28

2022-09-19T05:57

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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Соглашение об оплате 25 процентов поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Его слова приводит газета Yeni Şafak.Он подчеркнул, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Самарканде на прошлой неделе. По словам российского лидера, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".

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