https://ria.ru/20220919/gaz-1817746895.html

Эксперты объяснили, почему ЕС не сможет прожить 2023 год без газа из России

Эксперты объяснили, почему ЕС не сможет прожить 2023 год без газа из России - РИА Новости, 19.09.2022

Эксперты объяснили, почему ЕС не сможет прожить 2023 год без газа из России

Европа не сможет вынести предстоящую зиму и весь 2023 год без российского газа, не остановив при этом массово свое производство, говорится в исследовании... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T01:34

2022-09-19T01:34

2022-09-19T08:18

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европа не сможет вынести предстоящую зиму и весь 2023 год без российского газа, не остановив при этом массово свое производство, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры".Несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа не преодолела зависимость от российского газа, пояснили они. При этом для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам этой части света потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7—12 миллиардов кубов, что возможно только при полной или частичной остановке нескольких отраслей."Уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%", оценили в компании "Яков и партнеры".Авторы исследования считают, что этот процесс с высокой долей вероятности продолжится даже в случае мягкой зимы.Европа проделала большую работу по диверсификации источников поставок, признали эксперты. К сентябрю удалось обеспечить среднее заполнение ПХГ на 85% за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления газа, прежде всего в промышленности. Поставки СПГ выросли на 30% относительно 2021 года. Однако дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено логистическими особенностями, прежде всего техническими ограничениями по приему СПГ в ЕС за счет несвязанности многих терминалов с трубопроводной сетью, считают они.Они напомнили, что разработчики сланцевых месторождений в США уже заявили о том, что их дальнейшие возможности быстро нарастить поставки в Европу к зиме ограничены. Также существует риск оживления спроса на газа в Китае, холодной зимы или сбоев в цепочке альтернативных поставок."В случае реализации рисков дефицит может вырасти до 20-30 миллиардов кубометров. Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России", — заключили аналитики.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/defitsit-1817434617.html

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европа, россия, евросоюз, в мире