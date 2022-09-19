https://ria.ru/20220919/gaubitsy-1817942570.html

Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы

Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы - РИА Новости, 19.09.2022

Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы

Министерство обороны Германии предоставит Украине еще 4 самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщило Минобороны ФРГ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:21

2022-09-19T18:21

2022-09-19T18:23

специальная военная операция на украине

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минобороны германии

нато

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Германии предоставит Украине еще 4 самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщило Минобороны ФРГ."Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще 4 самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000, включая комплект боеприпасов. Таким образом, число систем, поставленных совместно с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых - из Германии", - отметило министерство в своём аккаунте в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

нидерланды

украина

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