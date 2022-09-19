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Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/gaubitsy-1817942570.html
Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы
Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы - РИА Новости, 19.09.2022
Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы
Министерство обороны Германии предоставит Украине еще 4 самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщило Минобороны ФРГ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:21
2022-09-19T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
нидерланды
украина
минобороны германии
нато
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Германии предоставит Украине еще 4 самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщило Минобороны ФРГ."Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще 4 самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000, включая комплект боеприпасов. Таким образом, число систем, поставленных совместно с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых - из Германии", - отметило министерство в своём аккаунте в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, россия, нидерланды, украина, минобороны германии, нато, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Нидерланды, Украина, Минобороны Германии, НАТО, Бундесвер Германии
18:21 19.09.2022 (обновлено: 18:23 19.09.2022)
 
Германия поставит Украине четыре самоходные гаубицы

Минобороны Германии поставит Украине еще четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie /
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Германии предоставит Украине еще 4 самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщило Минобороны ФРГ.
"Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще 4 самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000, включая комплект боеприпасов. Таким образом, число систем, поставленных совместно с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых - из Германии", - отметило министерство в своём аккаунте в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияНидерландыУкраинаМинобороны ГерманииНАТОБундесвер Германии
 
 
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