https://ria.ru/20220919/gagra-1817909031.html
Российский турист утонул в Гагре
Российский турист утонул в Гагре - РИА Новости, 19.09.2022
Российский турист утонул в Гагре
Житель Твери утонул в понедельник в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:44
2022-09-19T16:44
2022-09-19T16:44
туризм
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абхазия
гагра
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СУХУМ, 19 сен – РИА Новости. Житель Твери утонул в понедельник в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Тело Влоса Станислава Збигнеевича, 1970 года рождения, было обнаружено в море в районе улицы Абазгаа", - говорится в сообщении.По предварительной версии, мужчина умер от остановки сердца.
https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815495878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, абхазия, гагра
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Гагра
Российский турист утонул в Гагре
МЧС Абхазии сообщило об утонувшем в Гагре жителе Твери