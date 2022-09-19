https://ria.ru/20220919/gagra-1817909031.html

Российский турист утонул в Гагре

Российский турист утонул в Гагре - РИА Новости, 19.09.2022

Российский турист утонул в Гагре

Житель Твери утонул в понедельник в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:44

2022-09-19T16:44

2022-09-19T16:44

туризм

новости - туризм

абхазия

гагра

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СУХУМ, 19 сен – РИА Новости. Житель Твери утонул в понедельник в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Тело Влоса Станислава Збигнеевича, 1970 года рождения, было обнаружено в море в районе улицы Абазгаа", - говорится в сообщении.По предварительной версии, мужчина умер от остановки сердца.

https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815495878.html

абхазия

гагра

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, абхазия, гагра