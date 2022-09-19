https://ria.ru/20220919/forum-1817780694.html
Путин обратился к участникам Российско-Армянского межрегионального форума
Путин обратился к участникам Российско-Армянского межрегионального форума - РИА Новости, 19.09.2022
Путин обратился к участникам Российско-Армянского межрегионального форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятого Российско-Армянского межрегионального форума, отметив, что РФ и Армения накопили большой... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:32
2022-09-19T10:32
2022-09-19T10:32
общество
владимир путин
армения
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятого Российско-Армянского межрегионального форума, отметив, что РФ и Армения накопили большой опыт сотрудничества на разных направлениях, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российско-Армянский межрегиональный форум проходит в понедельник в Ереване."В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что значимой составляющей российско-армянских отношений является межрегиональная кооперация. Субъекты РФ и области Армении взаимодействуют в разных областях, реализуют крупные совместные проекты и инициативы."Повестка дня вашего форума, как всегда, весьма насыщена. Представителям органов государственной власти, деловых, академических и экспертных кругов, а также общественных организаций предстоит обменяться мнениями по актуальным, сущностным вопросам, наметить новые программы сотрудничества, в том числе в сферах торговли, инвестиций, образования, туризма и цифровых технологий", - добавляется в сообщении.Глава РФ выразил уверенность в том, что идеи и предложения с форума будут востребованы на практике, послужат укреплению партнёрства двух стран, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.Программа Форума включает проведение круглых столов, посвященных обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в сфере наращивания логистического и инвестиционного потенциала регионов, развития цифровизации, а также гуманитарного взаимодействия России и Армении.На полях Форума запланировано проведение бизнес-миссии "Российско-Армянский бизнес-диалог 2022". Также планируется презентация Российско-Армянского Центра стратегического развития Республики Армения (ЦСР). Центр будет организован в виде фонда, который будет содействовать увеличению темпов экономического роста Армении, развитию торгово-экономических связей между нашими странами, включая промышленную кооперацию, разработку инвестиционных проектов, а также углубление Евразийской интеграции.В рамках визита запланированы встречи российских и армянских предпринимателей. Будут проведены переговоры между представителями государственных и бизнес-структур.В составе российской делегации более 250 участников, более 150 представителей организаций и деловых кругов, представители 13 субъектов РФ, Администрации президента, Минэкономразвития, МИД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга России, Россотрудничества, ФАДН, ВЭБ.РФ, ЕЭК, ЕАБР, РЭЦ, ВАВТ, Минэкономразвития, представители посольства и Торгового представительства РФ в республике Армения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, владимир путин, армения, россия
Общество, Владимир Путин, Армения, Россия
Путин обратился к участникам Российско-Армянского межрегионального форума
Путин поприветствовал участников Девятого Российско-Армянского межрегионального форума
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятого Российско-Армянского межрегионального форума, отметив, что РФ и Армения накопили большой опыт сотрудничества на разных направлениях, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Российско-Армянский межрегиональный форум проходит в понедельник в Ереване
.
"В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что значимой составляющей российско-армянских отношений является межрегиональная кооперация. Субъекты РФ и области Армении взаимодействуют в разных областях, реализуют крупные совместные проекты и инициативы.
"Повестка дня вашего форума, как всегда, весьма насыщена. Представителям органов государственной власти, деловых, академических и экспертных кругов, а также общественных организаций предстоит обменяться мнениями по актуальным, сущностным вопросам, наметить новые программы сотрудничества, в том числе в сферах торговли, инвестиций, образования, туризма и цифровых технологий", - добавляется в сообщении.
Глава РФ выразил уверенность в том, что идеи и предложения с форума будут востребованы на практике, послужат укреплению партнёрства двух стран, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Программа Форума включает проведение круглых столов, посвященных обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в сфере наращивания логистического и инвестиционного потенциала регионов, развития цифровизации, а также гуманитарного взаимодействия России и Армении.
На полях Форума запланировано проведение бизнес-миссии "Российско-Армянский бизнес-диалог 2022". Также планируется презентация Российско-Армянского Центра стратегического развития Республики Армения (ЦСР). Центр будет организован в виде фонда, который будет содействовать увеличению темпов экономического роста Армении, развитию торгово-экономических связей между нашими странами, включая промышленную кооперацию, разработку инвестиционных проектов, а также углубление Евразийской интеграции.
В рамках визита запланированы встречи российских и армянских предпринимателей. Будут проведены переговоры между представителями государственных и бизнес-структур.
В составе российской делегации более 250 участников, более 150 представителей организаций и деловых кругов, представители 13 субъектов РФ, Администрации президента, Минэкономразвития
, МИД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга
России, Россотрудничества
, ФАДН
, ВЭБ.РФ, ЕЭК
, ЕАБР, РЭЦ, ВАВТ, Минэкономразвития, представители посольства и Торгового представительства РФ в республике Армения.