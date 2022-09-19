https://ria.ru/20220919/fesco-1817976039.html
Первый контейнерный поезд Fesco прибыл из Владивостока в Казань
Первый контейнерный поезд Fesco прибыл из Владивостока в Казань - РИА Новости, 19.09.2022
Первый контейнерный поезд Fesco прибыл из Владивостока в Казань
Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибыл в понедельник в Казань в рамках договоренностей... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:01
2022-09-19T20:01
2022-09-19T20:01
республика татарстан
экономика
фарид абдулганиев
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россия
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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибыл в понедельник в Казань в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Также было подписано соглашение о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры республики с другими субъектами РФ, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, исламского мира, странами Европы."В составе первого поезда в столицу Татарстана было доставлено 85 контейнеров общим весом свыше 1,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Регулярность отправлений контейнерных поездов Fesco Kazan Shuttle - два раза в месяц, но правительство Татарстана и руководство компании работают над увеличением их частоты минимум до раза в неделю."Первый поезд положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые свяжут Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии, куда стремительно перемещается глобальный центр деловой активности", - отметил бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.Он подчеркнул, что расходы на транспортировку товаров всегда составляли существенную часть их себестоимости. Особенно важен этот фактор сейчас, когда во всем мире идет перестройка транспортно-логистических цепочек. По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15-25% и снизить время доставки более чем в два раза.
https://ria.ru/20220915/sudno-1816955131.html
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экономика, фарид абдулганиев, владивосток, казань, россия, fesco
Республика Татарстан, Экономика, Фарид Абдулганиев, Владивосток, Казань, Россия, FESCO
Первый контейнерный поезд Fesco прибыл из Владивостока в Казань
Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle прибыл из Владивостока в Казань
КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибыл в понедельник в Казань в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.
Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Также было подписано соглашение о намерениях между группой Fesco и правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры республики с другими субъектами РФ
, КНР
, странами Юго-Восточной и Южной Азии, исламского мира, странами Европы
.
"В составе первого поезда в столицу Татарстана было доставлено 85 контейнеров общим весом свыше 1,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Регулярность отправлений контейнерных поездов Fesco Kazan Shuttle - два раза в месяц, но правительство Татарстана и руководство компании работают над увеличением их частоты минимум до раза в неделю.
"Первый поезд положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые свяжут Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии
, куда стремительно перемещается глобальный центр деловой активности", - отметил бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев
.
Он подчеркнул, что расходы на транспортировку товаров всегда составляли существенную часть их себестоимости. Особенно важен этот фактор сейчас, когда во всем мире идет перестройка транспортно-логистических цепочек. По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15-25% и снизить время доставки более чем в два раза.