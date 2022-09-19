https://ria.ru/20220919/evraev-1817796421.html

Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области - РИА Новости, 19.09.2022

Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев в понедельник официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:30

2022-09-19T11:30

2022-09-19T11:47

политика

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев в понедельник официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.Досрочные выборы губернатора Ярославской области прошли 9-11 сентября. Врио губернатора Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей. Явка на выборах с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 26,66%.Евраев принес присягу."Михаил Яковлевич Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области", - объявил ведущий.Евраев поблагодарил жителей региона за поддержку работы, которую правительство области ведет по развитию Ярославской области. В своем выступлении он отметил приоритетные направления Ярославской области. В частности, это, по его словам, развитие промышленности, туризм, здравоохранение, увеличение бюджета региона, экология, помощь жителям Донбасса и военнослужащим, подготовка управленческих кадров."Власть должна быть открытой. Руководители органов власти всех уровней будут регулярно проводить встречи с жителями и строить свою работу на основе их предложений. Необходимо сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя участником большой команды по развитию Ярославской области. И чтобы позитивные изменения происходили не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, и в отдаленной сельской местности", - резюмировал Евраев.Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что динамика основных показателей развития Ярославской области выше среднероссийских, но есть потенциал для дальнейшей работы. Он призвал губернатора держать в центре своего внимания, в частности, решение демографических задач."Уважаемый Михаил Яковлевич, позвольте выразить надежду, что этот кредит доверия и ваш профессиональный опыт в сумме дадут новый импульс развитию Ярославской области и повышению качества жизни людей, что будет продолжена реализация стратегических инициатив главы государства по всем направлениям", - сказал Щёголев.Церемония инаугурации прошла в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле.Бывший замглавы ФАС Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года, ранее в тот же день президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста главы региона.

https://ria.ru/20220912/evraev-1815110352.html

https://ria.ru/20220912/vybory-1816158588.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, михаил евраев, ярославская область