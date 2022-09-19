Рейтинг@Mail.ru
Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/evraev-1817796421.html
Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области
Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области - РИА Новости, 19.09.2022
Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области
Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев в понедельник официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:30
2022-09-19T11:47
политика
михаил евраев
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/82/408548258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f93e22ffb60557c679f61b62cb5f2f8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев в понедельник официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.Досрочные выборы губернатора Ярославской области прошли 9-11 сентября. Врио губернатора Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей. Явка на выборах с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 26,66%.Евраев принес присягу."Михаил Яковлевич Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области", - объявил ведущий.Евраев поблагодарил жителей региона за поддержку работы, которую правительство области ведет по развитию Ярославской области. В своем выступлении он отметил приоритетные направления Ярославской области. В частности, это, по его словам, развитие промышленности, туризм, здравоохранение, увеличение бюджета региона, экология, помощь жителям Донбасса и военнослужащим, подготовка управленческих кадров."Власть должна быть открытой. Руководители органов власти всех уровней будут регулярно проводить встречи с жителями и строить свою работу на основе их предложений. Необходимо сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя участником большой команды по развитию Ярославской области. И чтобы позитивные изменения происходили не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, и в отдаленной сельской местности", - резюмировал Евраев.Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что динамика основных показателей развития Ярославской области выше среднероссийских, но есть потенциал для дальнейшей работы. Он призвал губернатора держать в центре своего внимания, в частности, решение демографических задач."Уважаемый Михаил Яковлевич, позвольте выразить надежду, что этот кредит доверия и ваш профессиональный опыт в сумме дадут новый импульс развитию Ярославской области и повышению качества жизни людей, что будет продолжена реализация стратегических инициатив главы государства по всем направлениям", - сказал Щёголев.Церемония инаугурации прошла в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле.Бывший замглавы ФАС Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года, ранее в тот же день президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста главы региона.
https://ria.ru/20220912/evraev-1815110352.html
https://ria.ru/20220912/vybory-1816158588.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/82/408548258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c00e4ba55d0d2ccefc6a7e258d8a4e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, михаил евраев, ярославская область
Политика, Михаил Евраев, Ярославская область
11:30 19.09.2022 (обновлено: 11:47 19.09.2022)
 
Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Михаил Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Ярославской области Михаил Евраев в понедельник официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Досрочные выборы губернатора Ярославской области прошли 9-11 сентября. Врио губернатора Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей. Явка на выборах с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 26,66%.
Евраев принес присягу.
"Михаил Яковлевич Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области", - объявил ведущий.
Евраев поблагодарил жителей региона за поддержку работы, которую правительство области ведет по развитию Ярославской области. В своем выступлении он отметил приоритетные направления Ярославской области. В частности, это, по его словам, развитие промышленности, туризм, здравоохранение, увеличение бюджета региона, экология, помощь жителям Донбасса и военнослужащим, подготовка управленческих кадров.
"Власть должна быть открытой. Руководители органов власти всех уровней будут регулярно проводить встречи с жителями и строить свою работу на основе их предложений. Необходимо сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя участником большой команды по развитию Ярославской области. И чтобы позитивные изменения происходили не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, и в отдаленной сельской местности", - резюмировал Евраев.
Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что динамика основных показателей развития Ярославской области выше среднероссийских, но есть потенциал для дальнейшей работы. Он призвал губернатора держать в центре своего внимания, в частности, решение демографических задач.
"Уважаемый Михаил Яковлевич, позвольте выразить надежду, что этот кредит доверия и ваш профессиональный опыт в сумме дадут новый импульс развитию Ярославской области и повышению качества жизни людей, что будет продолжена реализация стратегических инициатив главы государства по всем направлениям", - сказал Щёголев.
Церемония инаугурации прошла в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле.
Бывший замглавы ФАС Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года, ранее в тот же день президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста главы региона.
Итоги выборов глав регионов России
12 сентября, 05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России

Читайте также:

 
ПолитикаМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала