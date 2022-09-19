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Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике - РИА Новости, 19.09.2022
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Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике
Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике - РИА Новости, 19.09.2022
Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике
Возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:26
2022-09-19T10:56
экономика
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что, "к сожалению, экономическая целесообразность сегодня нередко приносится нашими западными контрагентами в жертву политической конъюнктуре"."Насколько это отвечает национальным интересам Германии, её промышленности, простых граждан – вопрос не к нам. Мы свои обязательства выполняем, от сотрудничества не отказываемся, но и газ свой никому не навязываем. Существуют объективные реалии. Отталкиваясь от них, местные эксперты утверждают, что полностью отказаться от российского газа Германии в краткосрочной перспективе будет проблематично", - отметил дипломат.Он уточнил, что выпадающие объёмы сложно заместить. "Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - пояснил собеседник агентства."Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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экономика, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, северный поток — 2
Экономика, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Германия, Северный поток — 2
10:26 19.09.2022 (обновлено: 10:56 19.09.2022)
 
Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике

Посол Нечаев усомнился в возможном возврате к прежнему сотрудничеству с ФРГ в энергетике

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что, "к сожалению, экономическая целесообразность сегодня нередко приносится нашими западными контрагентами в жертву политической конъюнктуре".
"Насколько это отвечает национальным интересам Германии, её промышленности, простых граждан – вопрос не к нам. Мы свои обязательства выполняем, от сотрудничества не отказываемся, но и газ свой никому не навязываем. Существуют объективные реалии. Отталкиваясь от них, местные эксперты утверждают, что полностью отказаться от российского газа Германии в краткосрочной перспективе будет проблематично", - отметил дипломат.
Он уточнил, что выпадающие объёмы сложно заместить. "Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - пояснил собеседник агентства.
"Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>

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