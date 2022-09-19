https://ria.ru/20220919/energetika-1817779843.html

Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике

Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике - РИА Новости, 19.09.2022

Посол России оценил шансы на возврат к сотрудничеству с ФРГ в энергетике

Возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:26

2022-09-19T10:26

2022-09-19T10:56

экономика

сергей нечаев (дипломат)

россия

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что, "к сожалению, экономическая целесообразность сегодня нередко приносится нашими западными контрагентами в жертву политической конъюнктуре"."Насколько это отвечает национальным интересам Германии, её промышленности, простых граждан – вопрос не к нам. Мы свои обязательства выполняем, от сотрудничества не отказываемся, но и газ свой никому не навязываем. Существуют объективные реалии. Отталкиваясь от них, местные эксперты утверждают, что полностью отказаться от российского газа Германии в краткосрочной перспективе будет проблематично", - отметил дипломат.Он уточнил, что выпадающие объёмы сложно заместить. "Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока — 2", антироссийские санкции – всё это привело к резкому росту цен на газ", - пояснил собеседник агентства."Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220919/gaz-1817746895.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, северный поток — 2