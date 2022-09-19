https://ria.ru/20220919/emissiya-1817796147.html

"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов"

"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов" - РИА Новости, 19.09.2022

"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов"

Корпорация "Роснефть" провела крупнейшую среди российских компаний эмиссию "панда-бондов": ценных бумаг, деноминированных в китайской валюте. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:29

2022-09-19T11:29

2022-09-19T11:29

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МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Корпорация "Роснефть" провела крупнейшую среди российских компаний эмиссию "панда-бондов": ценных бумаг, деноминированных в китайской валюте.Их общая стоимость составила 15 миллиардов юаней (2,15 миллиарда долларов). Ценные бумаги выпущены под 3,05% годовых со сроком обращения в 10 лет.Ранее деноминированные в юанях ценные бумаги уже эмитировали российские "Полюс" (4,6 миллиарда юаней) и "Русал" (4 миллиарда юаней).Российские компании тем самым уходят о зависимости от доллара и евро. Последним заметным шагом в этом направлении стало подписанное в сентябре соглашение Газпрома и Китайской национальной нефтяной корпорации о переводе в нацвалюты расчетов за поставки российского газа в КНР.

https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html

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китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, роснефть, русал, газпром