https://ria.ru/20220919/emissiya-1817796147.html
"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов"
"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов" - РИА Новости, 19.09.2022
"Роснефть" провела крупнейшую в России эмиссию "панда-бондов"
Корпорация "Роснефть" провела крупнейшую среди российских компаний эмиссию "панда-бондов": ценных бумаг, деноминированных в китайской валюте. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:29
2022-09-19T11:29
2022-09-19T11:29
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МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Корпорация "Роснефть" провела крупнейшую среди российских компаний эмиссию "панда-бондов": ценных бумаг, деноминированных в китайской валюте.Их общая стоимость составила 15 миллиардов юаней (2,15 миллиарда долларов). Ценные бумаги выпущены под 3,05% годовых со сроком обращения в 10 лет.Ранее деноминированные в юанях ценные бумаги уже эмитировали российские "Полюс" (4,6 миллиарда юаней) и "Русал" (4 миллиарда юаней).Российские компании тем самым уходят о зависимости от доллара и евро. Последним заметным шагом в этом направлении стало подписанное в сентябре соглашение Газпрома и Китайской национальной нефтяной корпорации о переводе в нацвалюты расчетов за поставки российского газа в КНР.
https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, роснефть, русал, газпром
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Роснефть, Русал, Газпром