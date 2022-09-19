В Лондоне попрощались с британской королевой Елизаветой II
В Лондоне завершилась церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПортрет королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне, где в Вестминстерском дворце проходит с ней прощание
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне, где в Вестминстерском дворце проходит с ней прощание. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в понедельник в Лондоне.
Церемония публичного прощания с Елизаветой II проходила четыре дня в Вестминстерском дворце с 19.00 мск среды до в 8.30 мск понедельника. Дворец был открыт для посещений круглые сутки, закрытый гроб, покрытый королевским штандартом, располагался на специальном возвышении в Вестминстер-холле, старейшей из сохранившихся частей дворца.
Многие из пришедших попрощаться с королевой в Вестминстерском дворце стояли в очереди больше 10 часов.
Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.