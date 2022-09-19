https://ria.ru/20220919/elizaveta-1817759226.html

В Лондоне попрощались с британской королевой Елизаветой II

В Лондоне попрощались с британской королевой Елизаветой II - РИА Новости, 19.09.2022

В Лондоне попрощались с британской королевой Елизаветой II

Церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в понедельник в Лондоне. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:41

2022-09-19T08:41

2022-09-19T08:41

елизавета ii

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великобритания

шотландия

умерла королева елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в понедельник в Лондоне.Церемония публичного прощания с Елизаветой II проходила четыре дня в Вестминстерском дворце с 19.00 мск среды до в 8.30 мск понедельника. Дворец был открыт для посещений круглые сутки, закрытый гроб, покрытый королевским штандартом, располагался на специальном возвышении в Вестминстер-холле, старейшей из сохранившихся частей дворца.Многие из пришедших попрощаться с королевой в Вестминстерском дворце стояли в очереди больше 10 часов.Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/elizaveta-1816932819.html

https://ria.ru/20220917/elizaveta-1817548503.html

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шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

елизавета ii, лондон, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii, в мире