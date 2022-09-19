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В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек - РИА Новости, 20.09.2022
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В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек
В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек
Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-19T18:00
2022-09-20T09:30
происшествия
саратов
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона."Сегодня в Саратове произошло ДТП с участием общественного автобуса №57, предварительно, в результате происшествия пострадало 14 человек. Принимаются оперативные меры по их госпитализации в медучреждения. На месте аварии находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Юрин опубликовал фото, на котором запечатлено, как передняя часть микроавтобуса сильно искорежена после столкновения с опорой освещения.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, попавший в ДТП микроавтобус следовал по маршруту №57. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проводится проверка, число пострадавших уточняется.
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происшествия, саратов, гибдд мвд рф, саратовская область
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Саратовская область
18:00 19.09.2022 (обновлено: 09:30 20.09.2022)
 
В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек

В Саратове 14 человек пострадали из-за столкновения маршрутки с фонарным столбом

© МВД РФ В Саратове водитель управляя маршрутным микроавтобусом N 57 не справился с управлением и врезался в световую опору
В Саратове водитель управляя маршрутным микроавтобусом N 57 не справился с управлением и врезался в световую опору - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© МВД РФ
В Саратове водитель управляя маршрутным микроавтобусом N 57 не справился с управлением и врезался в световую опору
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня в Саратове произошло ДТП с участием общественного автобуса №57, предварительно, в результате происшествия пострадало 14 человек. Принимаются оперативные меры по их госпитализации в медучреждения. На месте аварии находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Юрин опубликовал фото, на котором запечатлено, как передняя часть микроавтобуса сильно искорежена после столкновения с опорой освещения.
Как сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, попавший в ДТП микроавтобус следовал по маршруту №57. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проводится проверка, число пострадавших уточняется.
 
ПроисшествияСаратовГИБДД МВД РФСаратовская область
 
 
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