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В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек

В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек - РИА Новости, 20.09.2022

В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек

Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T18:00

2022-09-19T18:00

2022-09-20T09:30

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

саратовская область

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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона."Сегодня в Саратове произошло ДТП с участием общественного автобуса №57, предварительно, в результате происшествия пострадало 14 человек. Принимаются оперативные меры по их госпитализации в медучреждения. На месте аварии находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Юрин опубликовал фото, на котором запечатлено, как передняя часть микроавтобуса сильно искорежена после столкновения с опорой освещения.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, попавший в ДТП микроавтобус следовал по маршруту №57. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проводится проверка, число пострадавших уточняется.

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, гибдд мвд рф, саратовская область