18:00 19.09.2022 (обновлено: 09:30 20.09.2022)
В Саратове маршрутка врезалась в фонарный столб, пострадали 14 человек
В Саратове 14 человек пострадали из-за столкновения маршрутки с фонарным столбом
© МВД РФ В Саратове водитель управляя маршрутным микроавтобусом N 57 не справился с управлением и врезался в световую опору
© МВД РФ
В Саратове водитель управляя маршрутным микроавтобусом N 57 не справился с управлением и врезался в световую опору
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня в Саратове произошло ДТП с участием общественного автобуса №57, предварительно, в результате происшествия пострадало 14 человек. Принимаются оперативные меры по их госпитализации в медучреждения. На месте аварии находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Юрин опубликовал фото, на котором запечатлено, как передняя часть микроавтобуса сильно искорежена после столкновения с опорой освещения.
Как сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова, попавший в ДТП микроавтобус следовал по маршруту №57. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проводится проверка, число пострадавших уточняется.