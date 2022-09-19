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В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 19.09.2022
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В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек
В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 19.09.2022
В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек
Mercedes Gelandewagen выехал на встречку и врезался в три машины в Подмосковье - один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:54
2022-09-19T06:54
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Mercedes Gelandewagen выехал на встречку и врезался в три машины в Подмосковье - один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.По данным полиции, авария произошла накануне примерно в 22.30 на 46-м километре дороги М-5 "Урал"."Водитель машины Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы в медучреждения", - рассказали в пресс-службе.В полиции добавили, что в аварию, помимо Mercedes Gelandewagen, попали BMW, Mitsubishi и такси Renault.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
06:54 19.09.2022
 
В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек

В массовом ДТП в Подмосковье погиб человек, еще двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Mercedes Gelandewagen выехал на встречку и врезался в три машины в Подмосковье - один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным полиции, авария произошла накануне примерно в 22.30 на 46-м километре дороги М-5 "Урал".
"Водитель машины Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы в медучреждения", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что в аварию, помимо Mercedes Gelandewagen, попали BMW, Mitsubishi и такси Renault.

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