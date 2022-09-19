https://ria.ru/20220919/dorogi-1817981893.html

Оверчук рассказал о перспективах открытия дорог между Ереваном и Баку

Оверчук рассказал о перспективах открытия дорог между Ереваном и Баку - РИА Новости, 19.09.2022

Оверчук рассказал о перспективах открытия дорог между Ереваном и Баку

Открытие транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению до 5 миллиардов долларов инвестиций из России,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:41

2022-09-19T20:41

2022-09-19T20:41

экономика

ильхам алиев

алексей оверчук

армения

россия

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Открытие транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению до 5 миллиардов долларов инвестиций из России, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме."Мы уверены, что разблокирование транспортных связей в регионе, предусмотренное трехсторонними договоренностями наших лидеров, откроет новые возможности для экономического развития Армении и притока сюда новых инвестиций. По нашим оценкам, открытие железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению около 4,5–5 миллиардов долларов российских инвестиций", - говорится в заявлении Оверчука.По его словам, у российской стороны есть понимание, какие это могут быть проекты. "Мы давно обсуждаем их с нашим бизнесом", - добавил вице-премьер.В январе 2021 года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран, от РФ это Алексей Оверчук. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817655748.html

армения

россия

азербайджан

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экономика, ильхам алиев, алексей оверчук, армения, россия, азербайджан, никол пашинян