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Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817890293.html
Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке
Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 19.09.2022
Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:45
2022-09-19T15:45
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.По предварительным данным, украинские боевики применили снаряды калибра 155 миллиметров натовского образца. Все собранные следователями СК РФ улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.В понедельник в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров в Донецке погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения. Обстрел произошел около полудня.
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донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире
15:45 19.09.2022
 
Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке

Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке, где погибли 13 человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек
Военнослужащие на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.
По предварительным данным, украинские боевики применили снаряды калибра 155 миллиметров натовского образца. Все собранные следователями СК РФ улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.
В понедельник в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров в Донецке погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения. Обстрел произошел около полудня.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
14:46В мире
"Время бить в ответ". Пушилин отреагировал на обстрел Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВ мире
 
 
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