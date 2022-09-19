Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке
Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке, где погибли 13 человек
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек
Военнослужащие на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.
По предварительным данным, украинские боевики применили снаряды калибра 155 миллиметров натовского образца. Все собранные следователями СК РФ улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.
В понедельник в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров в Донецке погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения. Обстрел произошел около полудня.