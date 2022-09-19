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Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке

Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке - РИА Новости, 19.09.2022

Российская следственная группа прибыла на место обстрела в Донецке

Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:45

2022-09-19T15:45

2022-09-19T15:45

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

в мире

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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ сразу после обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке прибыли на место преступления, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.По предварительным данным, украинские боевики применили снаряды калибра 155 миллиметров натовского образца. Все собранные следователями СК РФ улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.В понедельник в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров в Донецке погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения. Обстрел произошел около полудня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/pushilin-1817869119.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире