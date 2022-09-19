https://ria.ru/20220919/donetsk-1817856323.html
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей - РИА Новости, 19.09.2022
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей
Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:09
2022-09-19T14:09
2022-09-19T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Кулемзин заявил, что тринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220919/dnr-1817784534.html
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куйбышевский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:09 19.09.2022 (обновлено: 14:12 19.09.2022)
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей
Среди 13 погибших при обстрелах в Куйбышевском районе Донецка были двое детей