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Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817856323.html
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей - РИА Новости, 19.09.2022
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей
Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:09
2022-09-19T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Кулемзин заявил, что тринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220919/dnr-1817784534.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
14:09 19.09.2022 (обновлено: 14:12 19.09.2022)
 
Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей

Среди 13 погибших при обстрелах в Куйбышевском районе Донецка были двое детей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в Донецке
Выбитые стекла жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
"Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Кулемзин заявил, что тринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров.
Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
10:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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