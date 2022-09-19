https://ria.ru/20220919/donetsk-1817856323.html

Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей

Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей - РИА Новости, 19.09.2022

Среди 13 погибших при обстрелах в Донецке были двое детей

Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:09

2022-09-19T14:09

2022-09-19T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди тринадцати погибших из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск есть двое детей, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."Куйбышевский район все время подвергается атакам, постоянно обстреливается, в результате гибнут дети, как и сегодня. Двое детей среди погибших, по предварительным данным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Кулемзин заявил, что тринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220919/dnr-1817784534.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика