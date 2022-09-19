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При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817828427.html
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек - РИА Новости, 19.09.2022
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:00
2022-09-19T15:10
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее мэр уточнил, что среди жертв атаки двое детей. Пострадали восемь человек.Временно остановлено движение троллейбусов в районе площади Бакинских Комиссаров. Власти рекомендовали жителям не покидать дома.Также из-за обстрелов начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска "намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан".По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках Минских соглашений), ВСУ в 12:15 и 12:23 выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Всего за прошедшие сутки сообщалось о 53 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, которые суммарно выпустили 251 снаряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/obstrel-1817809163.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район
В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Специальная военная операция на Украине
13:00 19.09.2022 (обновлено: 15:10 19.09.2022)
 
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели 13 человек при ударе ВСУ по Куйбышевскому району

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее мэр уточнил, что среди жертв атаки двое детей. Пострадали восемь человек.
Временно остановлено движение троллейбусов в районе площади Бакинских Комиссаров. Власти рекомендовали жителям не покидать дома.
Также из-за обстрелов начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска "намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан".
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках Минских соглашений), ВСУ в 12:15 и 12:23 выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города.
Всего за прошедшие сутки сообщалось о 53 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, которые суммарно выпустили 251 снаряд.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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