https://ria.ru/20220919/donetsk-1817828427.html
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек - РИА Новости, 19.09.2022
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:00
2022-09-19T13:00
2022-09-19T15:10
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817868629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b0676fa249168d76b7abcc4a1469056.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее мэр уточнил, что среди жертв атаки двое детей. Пострадали восемь человек.Временно остановлено движение троллейбусов в районе площади Бакинских Комиссаров. Власти рекомендовали жителям не покидать дома.Также из-за обстрелов начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска "намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан".По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках Минских соглашений), ВСУ в 12:15 и 12:23 выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Всего за прошедшие сутки сообщалось о 53 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, которые суммарно выпустили 251 снаряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/obstrel-1817809163.html
донецк (днр)
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817868629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bcd3684e58eec8ed683e60990096ac6e.jpg
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей
2022-09-19T13:00
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район
В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Специальная военная операция на Украине
13:00 19.09.2022 (обновлено: 15:10 19.09.2022)
При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели 13 человек при ударе ВСУ по Куйбышевскому району