https://ria.ru/20220919/donetsk-1817828427.html

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек - РИА Новости, 19.09.2022

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:00

2022-09-19T13:00

2022-09-19T15:10

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее мэр уточнил, что среди жертв атаки двое детей. Пострадали восемь человек.Временно остановлено движение троллейбусов в районе площади Бакинских Комиссаров. Власти рекомендовали жителям не покидать дома.Также из-за обстрелов начался пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" в Кировском районе Донецка.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска "намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан".По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках Минских соглашений), ВСУ в 12:15 и 12:23 выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Всего за прошедшие сутки сообщалось о 53 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, которые суммарно выпустили 251 снаряд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/obstrel-1817809163.html

донецк (днр)

куйбышевский район

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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибли 13 мирных жителей 2022-09-19T13:00 true PT0M22S

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район