https://ria.ru/20220919/donetsk-1817801970.html

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.09.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:52

2022-09-19T11:52

2022-09-19T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен полностью прямым попаданием снаряда, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района (Донецка) получил ранение мужчина 1977 года рождения. Повреждены один частный и один многоквартирный жилой дом. Кроме того, в микрорайоне Абакумова Кировского района (города) один частный жилой дом прямым попаданием снаряда уничтожен полностью, в другом – повреждено остекление, фасад дома, забор и кровля", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о девяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк