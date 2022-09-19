Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал мирный житель
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен полностью прямым попаданием снаряда, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района (Донецка) получил ранение мужчина 1977 года рождения. Повреждены один частный и один многоквартирный жилой дом. Кроме того, в микрорайоне Абакумова Кировского района (города) один частный жилой дом прямым попаданием снаряда уничтожен полностью, в другом – повреждено остекление, фасад дома, забор и кровля", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.