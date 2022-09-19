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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/donetsk-1817801970.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.09.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:52
2022-09-19T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен полностью прямым попаданием снаряда, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района (Донецка) получил ранение мужчина 1977 года рождения. Повреждены один частный и один многоквартирный жилой дом. Кроме того, в микрорайоне Абакумова Кировского района (города) один частный жилой дом прямым попаданием снаряда уничтожен полностью, в другом – повреждено остекление, фасад дома, забор и кровля", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о девяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:52 19.09.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, поврежден многоквартирный дом, жилой дом в Кировском районе города уничтожен полностью прямым попаданием снаряда, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района (Донецка) получил ранение мужчина 1977 года рождения. Повреждены один частный и один многоквартирный жилой дом. Кроме того, в микрорайоне Абакумова Кировского района (города) один частный жилой дом прямым попаданием снаряда уничтожен полностью, в другом – повреждено остекление, фасад дома, забор и кровля", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о девяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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