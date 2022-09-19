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ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/dokuchaevsk-1817919785.html
ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:20
2022-09-19T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
украина
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817598628.html
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докучаевск
украина
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в мире, докучаевск, украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
17:20 19.09.2022
 
ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Докучаевску пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Докучаевске со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Докучаевске со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Докучаевске со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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