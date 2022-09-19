https://ria.ru/20220919/dokuchaevsk-1817919785.html

ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:20

2022-09-19T17:20

2022-09-19T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

украина

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817598628.html

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817801660.html

докучаевск

украина

донецкая народная республика

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в мире, докучаевск, украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины