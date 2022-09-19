Украинские войска еще раз обстреляли Докучаевск
В ДНР заявили, что украинские войска еще раз обстреляли Докучаевск натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДвор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник снова обстреляли Докучаевск, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.