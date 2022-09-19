https://ria.ru/20220919/dokuchaevsk-1817799398.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска в понедельник вновь обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:41
2022-09-19T11:41
2022-09-19T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник вновь обстреляли Докучаевск, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.52 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220918/donetsk-1817706316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
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Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск снарядами натовского калибра