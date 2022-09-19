https://ria.ru/20220919/dodon-1817924527.html
Додону продлили домашний арест на 20 суток
Додону продлили домашний арест на 20 суток - РИА Новости, 19.09.2022
Додону продлили домашний арест на 20 суток
Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 20 суток, до 11 октября, решение зачитал судья Роман Мазурец. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:30
2022-09-19T17:30
2022-09-19T17:38
игорь додон
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 20 суток, до 11 октября, решение зачитал судья Роман Мазурец.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику еще на 30 суток, хотя сам Додон назвал его необоснованным."Инстанция суда одобрила запрос прокуратуры. Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 20 суток до 11 октября", - заявил Мазурец.Додона поместили под домашний арест в конце мая. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220919/protesty-1817844032.html
https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817711975.html
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РИА Новости
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игорь додон, в мире, молдавия, кишинев
Игорь Додон, В мире, Молдавия, Кишинев
17:30 19.09.2022 (обновлено: 17:38 19.09.2022)
Додону продлили домашний арест на 20 суток
Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест еще на 20 суток, до 11 октября