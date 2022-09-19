https://ria.ru/20220919/dobrovoltsy-1817972605.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:45
2022-09-19T19:45
2022-09-19T19:45
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
донбасс
россия
грозный
в мире
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс."В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что в Грозный ежедневно "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817665656.html
https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817137109.html
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рамзан кадыров, донбасс, россия, грозный, в мире, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Донбасс, Россия, Грозный, В мире, Украина, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс