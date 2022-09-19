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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/dobrovoltsy-1817972605.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:45
2022-09-19T19:45
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
донбасс
россия
грозный
в мире
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс."В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что в Грозный ежедневно "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817665656.html
https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817137109.html
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рамзан кадыров, донбасс, россия, грозный, в мире, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Донбасс, Россия, Грозный, В мире, Украина, Чеченская республика (Чечня)
19:45 19.09.2022
 
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы отряда "Ахмат"
Бойцы отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы отряда "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.
"В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 14:25Специальная военная операция на Украине
Брянский губернатор рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации
Он отметил, что в Грозный ежедневно "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев.
"Вместе с чеченскими добровольцами они отправляются на борьбу с сатанистами ради благополучия людей. И я очень рад, что с каждым днем контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растет", - заявил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 23:14Специальная военная операция на Украине
Депутат Госдумы назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровДонбассРоссияГрозныйВ миреУкраинаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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