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ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР

ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022

ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР

Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:13

2022-09-19T13:13

2022-09-19T13:33

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.Кроме того, высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады Украины в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.Также в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

https://ria.ru/20220919/poteri-1817742475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр