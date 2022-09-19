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ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР
Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:13
2022-09-19T13:13
2022-09-19T13:33
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.Кроме того, высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады Украины в районе Белогорка Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.Также в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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13:13 19.09.2022 (обновлено: 13:33 19.09.2022)
ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении более 200 украинских военных четырех бригад в ДНР