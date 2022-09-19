https://ria.ru/20220919/dnr-1817823173.html
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях - РИА Новости, 19.09.2022
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях
Войска Донецкой Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:50
2022-09-19T12:50
2022-09-19T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация с Красным Лиманом остается сложной, но контролируемой, продолжил Пушилин.Он также подчеркнул, что подразделения ДНР не допустили переправу украинской техники в районе Кривой Луки, а также предотвратили попытку прорыва в Кременную.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:50 19.09.2022 (обновлено: 13:26 19.09.2022)
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях
Пушилин заявил, что силы ДНР продолжают двигаться вперед на нескольких направлениях