https://ria.ru/20220919/dnr-1817823173.html

Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях

Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях - РИА Новости, 19.09.2022

Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях

Войска Донецкой Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:50

2022-09-19T12:50

2022-09-19T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация с Красным Лиманом остается сложной, но контролируемой, продолжил Пушилин.Он также подчеркнул, что подразделения ДНР не допустили переправу украинской техники в районе Кривой Луки, а также предотвратили попытку прорыва в Кременную.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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