Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/dnr-1817793999.html
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:18
2022-09-19T11:31
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d5d0ad26d9dc1bfe43a3349a723ca83.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной республики."Сегодня, 19 сентября 2022 года, около 9 часов 20 минут, Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_49bd0cafb6e9adda84782203228e3ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
11:18 19.09.2022 (обновлено: 11:31 19.09.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию

ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию, пострадал человек

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной республики.
"Сегодня, 19 сентября 2022 года, около 9 часов 20 минут, Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала