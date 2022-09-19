https://ria.ru/20220919/dnr-1817793999.html

ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию

ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:18

2022-09-19T11:18

2022-09-19T11:31

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d5d0ad26d9dc1bfe43a3349a723ca83.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной республики."Сегодня, 19 сентября 2022 года, около 9 часов 20 минут, Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины