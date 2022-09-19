https://ria.ru/20220919/dnr-1817793999.html
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:18
2022-09-19T11:18
2022-09-19T11:31
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецкую исправительную колонию, один человек получил ранения, сообщает министерство юстиции Донецкой народной республики."Сегодня, 19 сентября 2022 года, около 9 часов 20 минут, Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
11:18 19.09.2022 (обновлено: 11:31 19.09.2022)
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию
ВСУ обстреляли Донецкую исправительную колонию, пострадал человек