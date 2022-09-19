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В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей - РИА Новости, 19.09.2022
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В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей
В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей - РИА Новости, 19.09.2022
В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей
В ДНР за 214 дней эскалации погибли 427 мирных жителей, среди них 21 ребенок, пострадал 3431, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:50
2022-09-19T11:05
в мире
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В ДНР за 214 дней эскалации погибли 427 мирных жителей, среди них 21 ребенок, пострадал 3431, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За 214 дней эскалации погибли 427 гражданских лиц, в том числе 21 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве ДНР добавили, что за это время из-за украинской агрессии пострадал 3431 мирный житель, в том числе 220 детей. Повреждения за указанный период получили 7477 жилых домостроений и 1647 объектов гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по территории ДНР 72 252 боеприпаса различного калибра.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:50 19.09.2022 (обновлено: 11:05 19.09.2022)
 
В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей

В ДНР сообщили о гибели 427 мирных жителей за 214 дней эскалации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В ДНР за 214 дней эскалации погибли 427 мирных жителей, среди них 21 ребенок, пострадал 3431, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 214 дней эскалации погибли 427 гражданских лиц, в том числе 21 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В представительстве ДНР добавили, что за это время из-за украинской агрессии пострадал 3431 мирный житель, в том числе 220 детей. Повреждения за указанный период получили 7477 жилых домостроений и 1647 объектов гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по территории ДНР 72 252 боеприпаса различного калибра.

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