https://ria.ru/20220919/dnr-1817785267.html

В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей

В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей - РИА Новости, 19.09.2022

В ДНР за время эскалации погибли 427 мирных жителей

В ДНР за 214 дней эскалации погибли 427 мирных жителей, среди них 21 ребенок, пострадал 3431, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:50

2022-09-19T10:50

2022-09-19T11:05

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сцкк

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В ДНР за 214 дней эскалации погибли 427 мирных жителей, среди них 21 ребенок, пострадал 3431, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За 214 дней эскалации погибли 427 гражданских лиц, в том числе 21 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве ДНР добавили, что за это время из-за украинской агрессии пострадал 3431 мирный житель, в том числе 220 детей. Повреждения за указанный период получили 7477 жилых домостроений и 1647 объектов гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по территории ДНР 72 252 боеприпаса различного калибра.

https://ria.ru/20220918/minoborony-1817657401.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, сцкк