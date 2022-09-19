https://ria.ru/20220919/dnr-1817777967.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:19

2022-09-19T10:19

2022-09-19T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.48 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что с 9.06 по 9.30 украинские войска обстреляли Минеральное, Яковлевку, Ясиноватую и Кировский район Донецка, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато