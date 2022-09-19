Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.48 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что с 9.06 по 9.30 украинские войска обстреляли Минеральное, Яковлевку, Ясиноватую и Кировский район Донецка, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.