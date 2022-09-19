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В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду - РИА Новости, 19.09.2022
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду
Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
2022-09-19T17:44
происшествия
тюменская область
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 19 сен — РИА Новости. Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области.Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК, при осмотре тела девочки специалисты не нашли каких-либо телесных повреждений. Для установления точной причины смерти девочки сотрудники проведут судебно-медицинскую экспертизу.Следователь осматривает место происшествия, допрашиваются сотрудники детсада, родные и близкие ребенка.Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области. В свою очередь, тобольский межрайонный прокурор проведет проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817863240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, тобольск
Происшествия, Тюменская область, Тобольск
15:37 19.09.2022 (обновлено: 17:44 19.09.2022)
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду, прокуратура начала проверку