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В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду - РИА Новости, 19.09.2022
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В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду - РИА Новости, 19.09.2022
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду
Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T17:44
происшествия
тюменская область
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 19 сен — РИА Новости. Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области.Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК, при осмотре тела девочки специалисты не нашли каких-либо телесных повреждений. Для установления точной причины смерти девочки сотрудники проведут судебно-медицинскую экспертизу.Следователь осматривает место происшествия, допрашиваются сотрудники детсада, родные и близкие ребенка.Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области. В свою очередь, тобольский межрайонный прокурор проведет проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, тобольск
Происшествия, Тюменская область, Тобольск
15:37 19.09.2022 (обновлено: 17:44 19.09.2022)
 
В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду

В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 сен — РИА Новости. Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК, при осмотре тела девочки специалисты не нашли каких-либо телесных повреждений. Для установления точной причины смерти девочки сотрудники проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
14:29
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Следователь осматривает место происшествия, допрашиваются сотрудники детсада, родные и близкие ребенка.
Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области. В свою очередь, тобольский межрайонный прокурор проведет проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
13:22
В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением
 
ПроисшествияТюменская областьТобольск
 
 
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