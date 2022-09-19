https://ria.ru/20220919/detsad-1817886968.html

В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду

В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду - РИА Новости, 19.09.2022

В Тобольске двухлетняя девочка умерла на прогулке в детсаду

Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:37

2022-09-19T17:44

происшествия

тюменская область

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 19 сен — РИА Новости. Двухлетнюю воспитанницу детсада Тобольска обнаружили мертвой во время утренней прогулки, сообщили в прокуратуре Тюменской области.Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК, при осмотре тела девочки специалисты не нашли каких-либо телесных повреждений. Для установления точной причины смерти девочки сотрудники проведут судебно-медицинскую экспертизу.Следователь осматривает место происшествия, допрашиваются сотрудники детсада, родные и близкие ребенка.Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области. В свою очередь, тобольский межрайонный прокурор проведет проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817863240.html

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тюменская область

тобольск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюменская область, тобольск