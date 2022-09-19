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Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей - РИА Новости, 19.09.2022
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Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей
Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей - РИА Новости, 19.09.2022
Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей
Каждый автовладелец скоро столкнется с подготовкой к зимнему сезону, вследствие чего могут возникнуть проблемы из-за затрат и сложного ремонта в условиях... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:15
2022-09-19T02:15
авто
общество
россия
авилон
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
зима (время года)
дефицит
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждый автовладелец скоро столкнется с подготовкой к зимнему сезону, вследствие чего могут возникнуть проблемы из-за затрат и сложного ремонта в условиях дефицита и подорожания автозапчастей, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям подразделения АГ "Авилон" Павел Константинов.По словам Константинова, перед началом холодов важно заранее проверить уровни и качество эксплуатационной жидкости омывателей и заменить ее с летней на зимнюю, чтобы при сильном морозе не лопнул бачокЭксперт настоятельно советует в целом провести осмотр автомобиля со всех сторон на предмет наличия каких-либо люфтов — то есть убедиться, чтобы все детали были закреплены. В противном случае можно попасть на более дорогостоящий ремонт.
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авто, общество, россия, авилон , павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), зима (время года), дефицит
Авто, Общество, Россия, Авилон , Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Зима (время года), Дефицит
02:15 19.09.2022
 
Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей

Эксперт Константинов: автовладельцам нужно проверить аккумулятор машины перед зимой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчины осматривают автомобиль
Мужчины осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчины осматривают автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждый автовладелец скоро столкнется с подготовкой к зимнему сезону, вследствие чего могут возникнуть проблемы из-за затрат и сложного ремонта в условиях дефицита и подорожания автозапчастей, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям подразделения АГ "Авилон" Павел Константинов.
"Чтобы перевести автомобиль на зимний режим, в первую очередь важно подготовить сезонную резину, а также позаботиться об исправности аккумулятора. Это особенно важно при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур. Необходимо учитывать, что аккумуляторные батареи подорожали, поэтому, за состоянием этой детали нужно регулярно следить, чтобы не пришлось покупать новую", — посоветовал эксперт.
По словам Константинова, перед началом холодов важно заранее проверить уровни и качество эксплуатационной жидкости омывателей и заменить ее с летней на зимнюю, чтобы при сильном морозе не лопнул бачок
Эксперт настоятельно советует в целом провести осмотр автомобиля со всех сторон на предмет наличия каких-либо люфтов — то есть убедиться, чтобы все детали были закреплены. В противном случае можно попасть на более дорогостоящий ремонт.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 02:15
Эксперт рассказал автовладельцам, на что обратить внимание осенью
 
АвтоОбществоРоссияАвилонПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Зима (время года)Дефицит
 
 
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