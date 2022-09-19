https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html

Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей

Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей - РИА Новости, 19.09.2022

Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей

Каждый автовладелец скоро столкнется с подготовкой к зимнему сезону, вследствие чего могут возникнуть проблемы из-за затрат и сложного ремонта в условиях... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:15

2022-09-19T02:15

2022-09-19T02:15

авто

общество

россия

авилон

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

зима (время года)

дефицит

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждый автовладелец скоро столкнется с подготовкой к зимнему сезону, вследствие чего могут возникнуть проблемы из-за затрат и сложного ремонта в условиях дефицита и подорожания автозапчастей, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям подразделения АГ "Авилон" Павел Константинов.По словам Константинова, перед началом холодов важно заранее проверить уровни и качество эксплуатационной жидкости омывателей и заменить ее с летней на зимнюю, чтобы при сильном морозе не лопнул бачокЭксперт настоятельно советует в целом провести осмотр автомобиля со всех сторон на предмет наличия каких-либо люфтов — то есть убедиться, чтобы все детали были закреплены. В противном случае можно попасть на более дорогостоящий ремонт.

https://ria.ru/20220911/avto-1815933018.html

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авто, общество, россия, авилон , павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), зима (время года), дефицит