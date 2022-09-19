https://ria.ru/20220919/covid-19-1817795819.html

Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг

Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг - РИА Новости, 19.09.2022

Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг

Запасы вакцин и лекарств от COVID-19 по некоторым позициям составляют сотни процентов от месячного потребления, сообщил журналистам в понедельник в рамках... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:28

2022-09-19T11:28

2022-09-19T11:28

распространение коронавируса

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Запасы вакцин и лекарств от COVID-19 по некоторым позициям составляют сотни процентов от месячного потребления, сообщил журналистам в понедельник в рамках форума "Биотехмед" первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Отвечая на вопрос, хватает ли в России лекарств и вакцин от коронавируса, он сказал: "С лекарствами и вакцинами все прекрасно"."По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления", - добавил Осьмаков, комментируя вопрос о том, насколько обширный в России запас лекарств и вакцин от COVID-19.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 18 сентября, за сутки в России было выявлено более 56 тысяч новых случаев коронавируса.

https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816989229.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19