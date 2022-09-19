https://ria.ru/20220919/covid-19-1817795819.html
Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг
Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг - РИА Новости, 19.09.2022
Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг
Запасы вакцин и лекарств от COVID-19 по некоторым позициям составляют сотни процентов от месячного потребления, сообщил журналистам в понедельник в рамках... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:28
2022-09-19T11:28
2022-09-19T11:28
распространение коронавируса
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Запасы вакцин и лекарств от COVID-19 по некоторым позициям составляют сотни процентов от месячного потребления, сообщил журналистам в понедельник в рамках форума "Биотехмед" первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Отвечая на вопрос, хватает ли в России лекарств и вакцин от коронавируса, он сказал: "С лекарствами и вакцинами все прекрасно"."По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления", - добавил Осьмаков, комментируя вопрос о том, насколько обширный в России запас лекарств и вакцин от COVID-19.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 18 сентября, за сутки в России было выявлено более 56 тысяч новых случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816989229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Россия обладает достаточным запасом вакцин от COVID-19, заявил Минпромторг
Минпромторг: Россия обладает достаточным запасом вакцин и лекарств от COVID-19