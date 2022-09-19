https://ria.ru/20220919/chekhiya-1817748219.html

"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России

"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России - РИА Новости, 19.09.2022

"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:45

2022-09-19T02:45

2022-09-19T02:46

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владимир путин

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы.По его мнению, глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.Автор публикации предположил, что Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.Ранее Фиала заявил, что выступает за ограничения в выдаче виз россиянам, исключение составляют представители оппозиции. Также он заявил о намерении продолжить выдачу виз по гуманитарным соображениям.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, петр фиала, владимир путин, чехия, украина, россия