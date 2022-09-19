02:45 19.09.2022 (обновлено: 02:46 19.09.2022)
"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России
Эксперт Малы: премьер Фиала подло втягивает Чехию в войну с Россией отправкой оружия Киеву
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы.
По его мнению, глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.
"Поставляя оружие на Украину, премьер Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг", — отметил Малы.
Автор публикации предположил, что Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.
"Фиала, послушный слуга Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, заявил, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Он лжет. Нет никакой войны, и премьер распространяет ложную информацию, чтобы скрыть собственную несостоятельность", — говорится в публикации.
Ранее Фиала заявил, что выступает за ограничения в выдаче виз россиянам, исключение составляют представители оппозиции. Также он заявил о намерении продолжить выдачу виз по гуманитарным соображениям.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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