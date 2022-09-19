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"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России - РИА Новости, 19.09.2022
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"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России
"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России - РИА Новости, 19.09.2022
"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:45
2022-09-19T02:46
в мире
петр фиала
владимир путин
чехия
украина
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы.По его мнению, глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.Автор публикации предположил, что Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.Ранее Фиала заявил, что выступает за ограничения в выдаче виз россиянам, исключение составляют представители оппозиции. Также он заявил о намерении продолжить выдачу виз по гуманитарным соображениям.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, петр фиала, владимир путин, чехия, украина, россия
В мире, Петр Фиала, Владимир Путин, Чехия, Украина, Россия
02:45 19.09.2022 (обновлено: 02:46 19.09.2022)
 
"Кто русский — тот враг": в Чехии рассказали о подлой выходке против России

Эксперт Малы: премьер Фиала подло втягивает Чехию в войну с Россией отправкой оружия Киеву

© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Depositphotos / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy Михал Малы.
По его мнению, глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.

"Поставляя оружие на Украину, премьер Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу. Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг", — отметил Малы.

Автор публикации предположил, что Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.
"Фиала, послушный слуга Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, заявил, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Он лжет. Нет никакой войны, и премьер распространяет ложную информацию, чтобы скрыть собственную несостоятельность", — говорится в публикации.
Ранее Фиала заявил, что выступает за ограничения в выдаче виз россиянам, исключение составляют представители оппозиции. Также он заявил о намерении продолжить выдачу виз по гуманитарным соображениям.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреПетр ФиалаВладимир ПутинЧехияУкраинаРоссия
 
 
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