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Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022
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Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков
Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков - РИА Новости, 19.09.2022
Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков
Работа над российским бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:09
2022-09-19T16:09
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа над российским бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. Он заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации. По словам Путина, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов."Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли бюджет на совещании у Путина и решен ли вопрос по бюджетному правилу.Это не первое совещание по бюджету у президента. На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.В Госдуму проект бюджета должен быть внесен не позднее 1 октября.Что касается бюджетного правила, то Путин поручил правительству еще до 25 июля представить предложения по его корректировке. Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/byudzhet-1817862388.html
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
16:09 19.09.2022
 
Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: работу над бюджетом и бюджетным правилом продолжат

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа над российским бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. Он заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации. По словам Путина, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.
"Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли бюджет на совещании у Путина и решен ли вопрос по бюджетному правилу.
Это не первое совещание по бюджету у президента. На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
В Госдуму проект бюджета должен быть внесен не позднее 1 октября.
Что касается бюджетного правила, то Путин поручил правительству еще до 25 июля представить предложения по его корректировке. Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.

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