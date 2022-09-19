Работу над бюджетным правилом продолжат, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: работу над бюджетом и бюджетным правилом продолжат
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа над российским бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. Он заявил, что правительство РФ выполнило большую работу по федеральному бюджету, сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации. По словам Путина, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.
"Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли бюджет на совещании у Путина и решен ли вопрос по бюджетному правилу.
Это не первое совещание по бюджету у президента. На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
В Госдуму проект бюджета должен быть внесен не позднее 1 октября.
Что касается бюджетного правила, то Путин поручил правительству еще до 25 июля представить предложения по его корректировке. Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.