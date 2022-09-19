https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817852146.html

Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета

Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета - РИА Новости, 19.09.2022

Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:56

2022-09-19T13:56

2022-09-19T14:09

владимир путин

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов."Хочу подчеркнуть - при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках", - сказал Путин совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер."И здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов. Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно и последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220919/zerno-1817844171.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, бюджет