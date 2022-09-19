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Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета - РИА Новости, 19.09.2022
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:56
2022-09-19T13:56
2022-09-19T14:09
владимир путин
экономика
россия
бюджет
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов."Хочу подчеркнуть - при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках", - сказал Путин совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер."И здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов. Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно и последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия, бюджет
Владимир Путин, Экономика, Россия, Бюджет
13:56 19.09.2022 (обновлено: 14:09 19.09.2022)
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
Президент Путин: надо учитывать объективные факторы, влияющие на доходную часть бюджета