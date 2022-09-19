Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817852146.html
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета - РИА Новости, 19.09.2022
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:56
2022-09-19T14:09
владимир путин
экономика
россия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов."Хочу подчеркнуть - при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках", - сказал Путин совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер."И здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов. Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно и последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220919/zerno-1817844171.html
https://ria.ru/20220919/minfin-1817800940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, бюджет
Владимир Путин, Экономика, Россия, Бюджет
13:56 19.09.2022 (обновлено: 14:09 19.09.2022)
 
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета

Президент Путин: надо учитывать объективные факторы, влияющие на доходную часть бюджета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на то, что при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.
"Хочу подчеркнуть - при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках", - сказал Путин совещании по экономическим вопросам.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
13:33
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна
Он подчеркнул, что изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер.
"И здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов. Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно и последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", - сказал Путин.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
11:49
Минфин предложил продлить кредитные каникулы на полгода
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала