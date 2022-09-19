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Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года - РИА Новости, 19.09.2022
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Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года
Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года - РИА Новости, 19.09.2022
Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года
Российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (2023-2025), это позволит последовательно решать... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:50
2022-09-19T13:59
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (2023-2025), это позволит последовательно решать намеченные задачи по развитию страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа."Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны", - сказал Путин.На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:50 19.09.2022 (обновлено: 13:59 19.09.2022)
 
Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года

Путин: важно в ближайшую трехлетку сохранить сбалансированность бюджета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (2023-2025), это позволит последовательно решать намеченные задачи по развитию страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа.
"Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
13:56
Путин призвал учесть влияние объективных факторов на доходную часть бюджета
На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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