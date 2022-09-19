https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817849919.html

Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года

Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года - РИА Новости, 19.09.2022

Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года

Российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (2023-2025), это позволит последовательно решать... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:50

2022-09-19T13:50

2022-09-19T13:59

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (2023-2025), это позволит последовательно решать намеченные задачи по развитию страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, посвященном формированию основного финансового документа."Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны", - сказал Путин.На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.

https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817852146.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин