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Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/bpla-1817840359.html
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам - РИА Новости, 19.09.2022
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам
Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:25
2022-09-19T13:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:25 19.09.2022
 
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам

Минобороны: ВС России сбили 1995 украинских беспилотников с начала спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

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