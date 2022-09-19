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Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам - РИА Новости, 19.09.2022
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам
Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:25
2022-09-19T13:25
2022-09-19T13:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам
Минобороны: ВС России сбили 1995 украинских беспилотников с начала спецоперации