https://ria.ru/20220919/bpla-1817840359.html

Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам

Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам - РИА Новости, 19.09.2022

Число сбитых украинских беспилотников приблизилось к двум тысячам

Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:25

2022-09-19T13:25

2022-09-19T13:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уже почти 2 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф