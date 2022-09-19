https://ria.ru/20220919/bolnitsy-1817920571.html

Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц

Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц - РИА Новости, 19.09.2022

Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц

Более 4,6 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на строительство объектов здравоохранения, сообщает Воронежская областная... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:23

2022-09-19T17:23

2022-09-19T17:23

воронежская область

воронежская область

семилукский район

поворинский район

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 4,6 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на строительство объектов здравоохранения, сообщает Воронежская областная дума.В парламентском центре проходят совещания по формированию региональной адресной инвестпрограммы и программы капремонта на 2023 год. В дискуссии принимают участие председатели и заместители председателей профильных комитетов регионального парламента, а также руководители департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта."Социально-экономическое развитие региона продолжается в плановом режиме. Сегодня важно определить приоритетность объектов, а также проработать возможность включения в перспективе новых. И здесь важна координация работы депутатского корпуса, правительства, глав муниципальных образований в процессе формирования адресной инвестпрограммы на всех стадиях принятия решений", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.Главной темой обсуждения является анализ перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, а также вопросы реализации региональной программы капремонта социальных объектов."В 2023 году в рамках областной адресной инвестпрограммы предлагается обеспечить проектирование и строительство объектов здравоохранения Воронежской области на общую сумму свыше 4,6 миллиарда рублей, из которых почти 2,8 миллиарда — средства федерального бюджета", - сообщает облдума.В частности, в план строительства предлагается включить хирургический и радиотерапевтический корпусы для "Воронежского областного клинического онкологического диспансера", четыре врачебные амбулатории в Богучарском, Верхнехавском, Калачеевском и Семилукском районах области, проектирование поликлиник в Панинском, Поворинском районах и в микрорайоне Масловка."Что касается направления соцзащиты населения, то в следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно предусмотрено финансирование в объеме более 1 миллиарда 473 миллионов рублей, (в том числе из федерального бюджета 614,5 миллиона рублей). Планируется завершить строительство двух интернатов для пожилых граждан, начать работы по возведению еще двух", - говорится в сообщении заксобрания.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815974416.html

https://ria.ru/20220919/zhkkh-1817917006.html

воронежская область

семилукский район

поворинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, семилукский район, поворинский район, воронежская областная дума