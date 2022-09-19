https://ria.ru/20220919/bolnitsy-1817920571.html
Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц
Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц - РИА Новости, 19.09.2022
Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц
Более 4,6 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на строительство объектов здравоохранения, сообщает Воронежская областная... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:23
2022-09-19T17:23
2022-09-19T17:23
воронежская область
воронежская область
семилукский район
поворинский район
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 4,6 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на строительство объектов здравоохранения, сообщает Воронежская областная дума.В парламентском центре проходят совещания по формированию региональной адресной инвестпрограммы и программы капремонта на 2023 год. В дискуссии принимают участие председатели и заместители председателей профильных комитетов регионального парламента, а также руководители департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта."Социально-экономическое развитие региона продолжается в плановом режиме. Сегодня важно определить приоритетность объектов, а также проработать возможность включения в перспективе новых. И здесь важна координация работы депутатского корпуса, правительства, глав муниципальных образований в процессе формирования адресной инвестпрограммы на всех стадиях принятия решений", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.Главной темой обсуждения является анализ перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, а также вопросы реализации региональной программы капремонта социальных объектов."В 2023 году в рамках областной адресной инвестпрограммы предлагается обеспечить проектирование и строительство объектов здравоохранения Воронежской области на общую сумму свыше 4,6 миллиарда рублей, из которых почти 2,8 миллиарда — средства федерального бюджета", - сообщает облдума.В частности, в план строительства предлагается включить хирургический и радиотерапевтический корпусы для "Воронежского областного клинического онкологического диспансера", четыре врачебные амбулатории в Богучарском, Верхнехавском, Калачеевском и Семилукском районах области, проектирование поликлиник в Панинском, Поворинском районах и в микрорайоне Масловка."Что касается направления соцзащиты населения, то в следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно предусмотрено финансирование в объеме более 1 миллиарда 473 миллионов рублей, (в том числе из федерального бюджета 614,5 миллиона рублей). Планируется завершить строительство двух интернатов для пожилых граждан, начать работы по возведению еще двух", - говорится в сообщении заксобрания.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815974416.html
https://ria.ru/20220919/zhkkh-1817917006.html
воронежская область
семилукский район
поворинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, семилукский район, поворинский район, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Семилукский район, Поворинский район, Воронежская областная Дума
Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц
Воронежская область выделит 4,6 миллиардов рублей на строительство больниц и поликлиник
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 4,6 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на строительство объектов здравоохранения, сообщает Воронежская областная дума.
В парламентском центре проходят совещания по формированию региональной адресной инвестпрограммы и программы капремонта на 2023 год. В дискуссии принимают участие председатели и заместители председателей профильных комитетов регионального парламента, а также руководители департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта.
"Социально-экономическое развитие региона продолжается в плановом режиме. Сегодня важно определить приоритетность объектов, а также проработать возможность включения в перспективе новых. И здесь важна координация работы депутатского корпуса, правительства, глав муниципальных образований в процессе формирования адресной инвестпрограммы на всех стадиях принятия решений", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Главной темой обсуждения является анализ перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, а также вопросы реализации региональной программы капремонта социальных объектов.
"В 2023 году в рамках областной адресной инвестпрограммы предлагается обеспечить проектирование и строительство объектов здравоохранения Воронежской области на общую сумму свыше 4,6 миллиарда рублей, из которых почти 2,8 миллиарда — средства федерального бюджета", - сообщает облдума.
В частности, в план строительства предлагается включить хирургический и радиотерапевтический корпусы для "Воронежского областного клинического онкологического диспансера", четыре врачебные амбулатории в Богучарском, Верхнехавском, Калачеевском и Семилукском районах области, проектирование поликлиник в Панинском, Поворинском районах и в микрорайоне Масловка.
"Что касается направления соцзащиты населения, то в следующем году в рамках областной адресной инвестпрограммы предварительно предусмотрено финансирование в объеме более 1 миллиарда 473 миллионов рублей, (в том числе из федерального бюджета 614,5 миллиона рублей). Планируется завершить строительство двух интернатов для пожилых граждан, начать работы по возведению еще двух", - говорится в сообщении заксобрания.