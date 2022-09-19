https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817897059.html

Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию

Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию - РИА Новости, 19.09.2022

Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию

Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:05

игорь кириллов

сша

женева (город)

украина

вооруженные силы рф

нато

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов."Опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств-участников КБТО", - сказал Кириллов на брифинге после совещания.Он напомнил, что в преддверии мероприятия США настойчиво требовали от государств-участников совместного заявления о якобы мирном характере программы по снижению биологических угроз и часть стран подписала его."В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html

сша

женева (город)

украина

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Дарья Буймова

игорь кириллов, сша, женева (город), украина, вооруженные силы рф, нато, в мире