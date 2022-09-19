16:03 19.09.2022 (обновлено: 16:05 19.09.2022)
Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию
Минобороны: из-за давления США на встречу по биооружию пришло менее половины стран
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов.
"Опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств-участников КБТО", - сказал Кириллов на брифинге после совещания.
Он напомнил, что в преддверии мероприятия США настойчиво требовали от государств-участников совместного заявления о якобы мирном характере программы по снижению биологических угроз и часть стран подписала его.
"В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия", - добавил Кириллов.