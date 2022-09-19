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Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию - РИА Новости, 19.09.2022
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Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию
Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию - РИА Новости, 19.09.2022
Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию
Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:03
2022-09-19T16:05
игорь кириллов
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов."Опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств-участников КБТО", - сказал Кириллов на брифинге после совещания.Он напомнил, что в преддверии мероприятия США настойчиво требовали от государств-участников совместного заявления о якобы мирном характере программы по снижению биологических угроз и часть стран подписала его."В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html
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игорь кириллов, сша, женева (город), украина, вооруженные силы рф, нато, в мире
Игорь Кириллов, США, Женева (город), Украина, Вооруженные силы РФ, НАТО, В мире
16:03 19.09.2022 (обновлено: 16:05 19.09.2022)
 
Минобороны: США оказывали давление на страны перед встречей по биооружию

Минобороны: из-за давления США на встречу по биооружию пришло менее половины стран

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Из-за давления США в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве участвовало только 89 стран из 184, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллов.
"Опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств-участников КБТО", - сказал Кириллов на брифинге после совещания.
Он напомнил, что в преддверии мероприятия США настойчиво требовали от государств-участников совместного заявления о якобы мирном характере программы по снижению биологических угроз и часть стран подписала его.
"В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия", - добавил Кириллов.

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Игорь КирилловСШАЖенева (город)УкраинаВооруженные силы РФНАТОВ мире
 
 
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