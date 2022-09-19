Рейтинг@Mail.ru
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:08
2022-09-19T16:08
украина
в мире
сша
игорь кириллов
министерство обороны сша
киев
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции, как итог работы Управления по снижению угрозы Пентагона DTRA на Украине представили лишь несколько фотографий отремонтированных лабораторий, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, ни Украина, ни США не представили иных убедительных доказательств пользы сотрудничества Киева и Вашингтона в улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, которая, по оценке Кириллова, неуклонно ухудшалась на Украине последние 15 лет."Приведенные в ходе совещания практические итоги деятельности управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине свелись к демонстрации нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений. Вероятнее всего, кроме данных псевдодостижений, никаких других результатов достигнуто не было", - сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20220913/biolaboratorii-1816575266.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_128:0:1139:758_1920x0_80_0_0_5ad9bd5d373ceebd4c627af58415f0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, киев, войска рхбз
Украина, В мире, США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Киев, Войска РХБЗ
16:08 19.09.2022
 
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине

Минобороны: США не представили практических итогов деятельности биолабораторий на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон, США
Вид на Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции, как итог работы Управления по снижению угрозы Пентагона DTRA на Украине представили лишь несколько фотографий отремонтированных лабораторий, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, ни Украина, ни США не представили иных убедительных доказательств пользы сотрудничества Киева и Вашингтона в улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, которая, по оценке Кириллова, неуклонно ухудшалась на Украине последние 15 лет.
"Приведенные в ходе совещания практические итоги деятельности управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине свелись к демонстрации нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений. Вероятнее всего, кроме данных псевдодостижений, никаких других результатов достигнуто не было", - сообщил Кириллов.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:57
США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине
 
УкраинаВ миреСШАИгорь КирилловМинистерство обороны СШАКиевВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала