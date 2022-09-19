https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:08
2022-09-19T16:08
2022-09-19T16:08
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игорь кириллов
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции, как итог работы Управления по снижению угрозы Пентагона DTRA на Украине представили лишь несколько фотографий отремонтированных лабораторий, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, ни Украина, ни США не представили иных убедительных доказательств пользы сотрудничества Киева и Вашингтона в улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, которая, по оценке Кириллова, неуклонно ухудшалась на Украине последние 15 лет."Приведенные в ходе совещания практические итоги деятельности управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине свелись к демонстрации нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений. Вероятнее всего, кроме данных псевдодостижений, никаких других результатов достигнуто не было", - сообщил Кириллов.
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украина, в мире, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, киев, войска рхбз
Украина, В мире, США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Киев, Войска РХБЗ
США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
Минобороны: США не представили практических итогов деятельности биолабораторий на Украине
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США в Женеве на совещании участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), созванном Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции, как итог работы Управления по снижению угрозы Пентагона DTRA на Украине представили лишь несколько фотографий отремонтированных лабораторий, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, ни Украина, ни США не представили иных убедительных доказательств пользы сотрудничества Киева и Вашингтона в улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, которая, по оценке Кириллова, неуклонно ухудшалась на Украине последние 15 лет.
"Приведенные в ходе совещания практические итоги деятельности управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине свелись к демонстрации нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений. Вероятнее всего, кроме данных псевдодостижений, никаких других результатов достигнуто не было", - сообщил Кириллов.