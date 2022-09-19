https://ria.ru/20220919/bioagenty-1817896283.html

Киев игнорировал вопросы об объемах хранения опасных биоагентов

Киев игнорировал вопросы об объемах хранения опасных биоагентов - РИА Новости, 19.09.2022

Киев игнорировал вопросы об объемах хранения опасных биоагентов

Представители Украины на консультативном совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве проигнорировали... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:07

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

россия

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Представители Украины на консультативном совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве проигнорировали вопросы о необоснованных объемах хранения опасных биологических агентов в противочумном институте им. Мечникова, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Украинская сторона полностью проигнорировала вопросы о необоснованных объемах хранения опасных биологических агентов на базе учреждения и выявленных грубых нарушениях условий их накопления", - сказал Кириллов на брифинге.Он уточнил, что в институте Мечникова опасные биоматериалы складировались на лестничных клетках, а также отсутствовала исправная система контроля доступа к патогенным микроорганизмам.

https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, россия, вооруженные силы рф, украина