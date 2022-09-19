https://ria.ru/20220919/bezopasnost-1817981040.html
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения - РИА Новости, 19.09.2022
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения
Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова и рассчитывает... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:32
2022-09-19T20:32
2022-09-19T20:32
в мире
олег степанов
россия
канада
оттава
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Мы передали канадской полиции запись видеокадров случившегося и рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника", - сообщил дипломат."И, во-вторых, (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы и усилят меры по обеспечению безопасности наших дипмиссий, что особенно важно в нынешней непростой международно-политической ситуации", - добавил он.По словам Степанова, действующие протоколы, которыми руководствуются канадские службы, не обеспечивают безопасности российского посольства и генконсульств РФ."Патрулирование осуществляется силами городской полиции или Королевской канадской конной полиции, то есть время от времени они проезжают мимо и отслеживают обстановку, но пост постоянной охраны никогда не выставлялся возле наших дипломатических представительств", - сообщил Степанов."В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьезное нападение. И пока полиция будет реагировать, это нападение может повлечь жертвы среди сотрудников наших дипмиссий или нанести непоправимый урон нашей собственности", - отметил посол.По словам дипломата, инцидент произошел в ночь на 12 сентября, после полуночи. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал.Ранее в понедельник посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, ей объявлен решительный протест из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла к тому, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".
https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789270693.html
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782158699.html
https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_406:0:1786:1035_1920x0_80_0_0_b2410de3fa10c5d9d0a11ad54b785aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег степанов, россия, канада, оттава, происшествия
В мире, Олег Степанов, Россия, Канада, Оттава, Происшествия
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения
Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения на здание дипмиссии
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"Мы передали канадской полиции запись видеокадров случившегося и рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника", - сообщил дипломат.
"И, во-вторых, (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы и усилят меры по обеспечению безопасности наших дипмиссий, что особенно важно в нынешней непростой международно-политической ситуации", - добавил он.
По словам Степанова, действующие протоколы, которыми руководствуются канадские службы, не обеспечивают безопасности российского посольства и генконсульств РФ.
"Патрулирование осуществляется силами городской полиции или Королевской канадской конной полиции, то есть время от времени они проезжают мимо и отслеживают обстановку, но пост постоянной охраны никогда не выставлялся возле наших дипломатических представительств", - сообщил Степанов.
"В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьезное нападение. И пока полиция будет реагировать, это нападение может повлечь жертвы среди сотрудников наших дипмиссий или нанести непоправимый урон нашей собственности", - отметил посол.
По словам дипломата, инцидент произошел в ночь на 12 сентября, после полуночи. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал.
Ранее в понедельник посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, ей объявлен решительный протест из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве
. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла к тому, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".