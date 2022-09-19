https://ria.ru/20220919/bezopasnost-1817981040.html

Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения

Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения - РИА Новости, 19.09.2022

Посольство России ждет от Канады усиления безопасности после нападения

Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова и рассчитывает... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:32

2022-09-19T20:32

2022-09-19T20:32

в мире

олег степанов

россия

канада

оттава

происшествия

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Канаде передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипломатической миссии с коктейлем Молотова и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Мы передали канадской полиции запись видеокадров случившегося и рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника", - сообщил дипломат."И, во-вторых, (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы и усилят меры по обеспечению безопасности наших дипмиссий, что особенно важно в нынешней непростой международно-политической ситуации", - добавил он.По словам Степанова, действующие протоколы, которыми руководствуются канадские службы, не обеспечивают безопасности российского посольства и генконсульств РФ."Патрулирование осуществляется силами городской полиции или Королевской канадской конной полиции, то есть время от времени они проезжают мимо и отслеживают обстановку, но пост постоянной охраны никогда не выставлялся возле наших дипломатических представительств", - сообщил Степанов."В данном случае речь идет, по сути, о попытке совершить террористический акт. Получается, что в следующий раз может произойти более серьезное нападение. И пока полиция будет реагировать, это нападение может повлечь жертвы среди сотрудников наших дипмиссий или нанести непоправимый урон нашей собственности", - отметил посол.По словам дипломата, инцидент произошел в ночь на 12 сентября, после полуночи. Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал.Ранее в понедельник посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, ей объявлен решительный протест из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла к тому, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789270693.html

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782158699.html

https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html

россия

канада

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олег степанов, россия, канада, оттава, происшествия