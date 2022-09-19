Рейтинг@Mail.ru
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/berdyansk-1817818596.html
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города - РИА Новости, 19.09.2022
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:40
2022-09-19T12:40
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
общество
россия
бердянск
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075042_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_1c1701f5b9d8d6566cdb42eac22ea585.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они направлены лишь на создание нервозности у местного населения."В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - приводятся слова Сауленко в официальном Telegram-канале администрации города. Он также еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают. Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам."Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации бердянска.
https://ria.ru/20220915/kinburn-1816928332.html
россия
бердянск
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075042_689:485:2773:2048_1920x0_80_0_0_a56da444abc2a0dddabd037f641d0795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, бердянск, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Бердянск, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:40 19.09.2022
 
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города

Глава Бердянска Сауленко назвал сообщения об эвакуации администрации из города ложью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПамятник графу Воронцову в Бердянске
Памятник графу Воронцову в Бердянске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Памятник графу Воронцову в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они направлены лишь на создание нервозности у местного населения.
"В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - приводятся слова Сауленко в официальном Telegram-канале администрации города. Он также еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают. Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам.
"Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации бердянска.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 11:31Специальная военная операция на Украине
Стремоусов заявил о полном контроле над периметром Кинбурнской косы
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияБердянскУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала