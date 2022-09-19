https://ria.ru/20220919/berdyansk-1817818596.html
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города - РИА Новости, 19.09.2022
Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города
Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:40
2022-09-19T12:40
2022-09-19T12:40
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они направлены лишь на создание нервозности у местного населения."В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - приводятся слова Сауленко в официальном Telegram-канале администрации города. Он также еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают. Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам."Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации бердянска.
https://ria.ru/20220915/kinburn-1816928332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города
Глава Бердянска Сауленко назвал сообщения об эвакуации администрации из города ложью