https://ria.ru/20220919/berdyansk-1817818596.html

Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города

Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города - РИА Новости, 19.09.2022

Глава Бердянска опроверг сообщения об эвакуации администрации из города

Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:40

2022-09-19T12:40

2022-09-19T12:40

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

общество

россия

бердянск

украина

запорожская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075042_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_1c1701f5b9d8d6566cdb42eac22ea585.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Бердянска Александр Сауленко назвал враньём разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию, подчеркнув, что они направлены лишь на создание нервозности у местного населения."В последние дни по Бердянску распространяются разговоры о якобы планируемой эвакуации администрации города в Россию. Уважаемые земляки, это очередное враньё, направленное на создание нервозности среди населения на освобождённых территориях. Заявляю официально: никакой эвакуации никуда не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте", - приводятся слова Сауленко в официальном Telegram-канале администрации города. Он также еще раз напомнил, что Запорожская область под надёжной защитой российской армии, и никакие наступления жителям региона не угрожают. Сауленко призвал местных граждан критически относиться к информационным вбросам и слухам."Помните, идёт не только специальная военная операция, но и информационная война. Не позволяйте себя обманывать! Это избавит вас от отрицательных эмоций и лишней траты нервных клеток. Ориентируйтесь на здравый смысл и официальные источники информации", - подчеркнул глава администрации бердянска.

https://ria.ru/20220915/kinburn-1816928332.html

россия

бердянск

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, бердянск, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр