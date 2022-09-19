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Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2022
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Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН
Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2022
Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН
На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:48
2022-09-19T09:58
в мире
владимир макеев
нью-йорк (город)
белоруссия
европа
движение неприсоединения
одкб
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики Запада в ООН, сообщили в пресс-службе МИД республики.21-26 сентября белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации", - говорится в сообщении.Программой визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк предусмотрены его выступление в общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа."На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20220919/vizy-1817765232.html
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в мире, владимир макеев, нью-йорк (город), белоруссия, европа, движение неприсоединения, одкб, оон
В мире, Владимир Макеев, Нью-Йорк (город), Белоруссия, Европа, Движение неприсоединения, ОДКБ, ООН
09:48 19.09.2022 (обновлено: 09:58 19.09.2022)
 
Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН

Делегация Белоруссии озвучит доводы против санкций на 77-й сессии Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики Запада в ООН, сообщили в пресс-службе МИД республики.
21-26 сентября белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации", - говорится в сообщении.
Программой визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк предусмотрены его выступление в общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.
"На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии.

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