https://ria.ru/20220919/belorussiya-1817771529.html

Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН

Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН - РИА Новости, 19.09.2022

Делегация Белоруссии выступит против санкций на Генассамблее ООН

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:48

2022-09-19T09:48

2022-09-19T09:58

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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики Запада в ООН, сообщили в пресс-службе МИД республики.21-26 сентября белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации", - говорится в сообщении.Программой визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк предусмотрены его выступление в общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа."На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций", - информирует пресс-служба МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20220919/vizy-1817765232.html

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нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир макеев, нью-йорк (город), белоруссия, европа, движение неприсоединения, одкб, оон