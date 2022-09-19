https://ria.ru/20220919/baznes-1818003670.html

Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России

Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России - РИА Новости, 19.09.2022

Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России

Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:47

2022-09-19T22:47

2022-09-19T22:47

экономика

россия

воронеж

воронежская область

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании."Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", - говорится в заявлении компании.В пресс-релизе исполнительный директор Bunge Грег Хекман (Greg Heckman) благодарит команду компании за то, что она продолжала "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях", а также выражает уверенность в том, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом в агропромышленном бизнесе, команда продолжит удовлетворять потребности покупателей.Bunge - американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Как следует из пресс-релиза, штат Bunge составляет около 23 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.В Воронежской области завод Bunge работал с 2008 года - суммарные инвестиции в него составили 130 миллионов долларов. Завод производил подсолнечное масло марки "Олейна", оливковое масло "IDEAL" и прочие продукты из масличных культур.

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, воронеж, воронежская область