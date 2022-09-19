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Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России
Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России - РИА Новости, 19.09.2022
Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России
Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:47
2022-09-19T22:47
2022-09-19T22:47
экономика
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании."Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", - говорится в заявлении компании.В пресс-релизе исполнительный директор Bunge Грег Хекман (Greg Heckman) благодарит команду компании за то, что она продолжала "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях", а также выражает уверенность в том, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом в агропромышленном бизнесе, команда продолжит удовлетворять потребности покупателей.Bunge - американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Как следует из пресс-релиза, штат Bunge составляет около 23 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.В Воронежской области завод Bunge работал с 2008 года - суммарные инвестиции в него составили 130 миллионов долларов. Завод производил подсолнечное масло марки "Олейна", оливковое масло "IDEAL" и прочие продукты из масличных культур.
https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, воронеж, воронежская область
Экономика, Россия, Воронеж, Воронежская область
Производитель масла "Олейна" продает бизнес в России
Bunge, производитель растительного масла "Олейна" и Ideal, продает свой бизнес в России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании.
"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже
. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", - говорится в заявлении компании.
В пресс-релизе исполнительный директор Bunge Грег Хекман (Greg Heckman) благодарит команду компании за то, что она продолжала "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях", а также выражает уверенность в том, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом в агропромышленном бизнесе, команда продолжит удовлетворять потребности покупателей.
Bunge - американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Как следует из пресс-релиза, штат Bunge составляет около 23 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.
В Воронежской области
завод Bunge работал с 2008 года - суммарные инвестиции в него составили 130 миллионов долларов. Завод производил подсолнечное масло марки "Олейна", оливковое масло "IDEAL" и прочие продукты из масличных культур.