https://ria.ru/20220919/baykal-1817778280.html
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале - РИА Новости, 19.09.2022
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале
Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:13
2022-09-19T12:13
2022-09-19T12:13
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды."Это такой эксперимент, который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде", — заявил Королев.По его словам, природоохранная зона имеет четкие границы, что упрощает возможность следить за использованием пластика на территории."При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять меры административного наказания за нарушения", — отмечает эксперт.При этом необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются турами, чтобы выработать наиболее приемлемые решения, иначе новация может отпугнуть путешественников, говорит Королев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, байкал, новости - туризм, госдума рф
Туризм, Туризм, Байкал, Новости - Туризм, Госдума РФ
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале
Эксперт рассказал, что в зоне Байкала запретят использовать пластиковую посуду
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил
в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.
В июне в Госдуму внесли
законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды.
"Это такой эксперимент, который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде", — заявил Королев.
По его словам, природоохранная зона имеет четкие границы, что упрощает возможность следить за использованием пластика на территории.
"При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять меры административного наказания за нарушения", — отмечает эксперт.
При этом необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются турами, чтобы выработать наиболее приемлемые решения, иначе новация может отпугнуть путешественников, говорит Королев.