https://ria.ru/20220919/baykal-1817778280.html

Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале

Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале - РИА Новости, 19.09.2022

Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале

Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:13

2022-09-19T12:13

2022-09-19T12:13

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды."Это такой эксперимент, который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде", — заявил Королев.По его словам, природоохранная зона имеет четкие границы, что упрощает возможность следить за использованием пластика на территории."При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять меры административного наказания за нарушения", — отмечает эксперт.При этом необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются турами, чтобы выработать наиболее приемлемые решения, иначе новация может отпугнуть путешественников, говорит Королев.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, байкал, новости - туризм, госдума рф