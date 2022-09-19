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Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале - РИА Новости, 19.09.2022
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале
Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:13
2022-09-19T12:13
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды."Это такой эксперимент, который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде", — заявил Королев.По его словам, природоохранная зона имеет четкие границы, что упрощает возможность следить за использованием пластика на территории."При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять меры административного наказания за нарушения", — отмечает эксперт.При этом необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются турами, чтобы выработать наиболее приемлемые решения, иначе новация может отпугнуть путешественников, говорит Королев.
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Туризм, Туризм, Байкал, Новости - Туризм, Госдума РФ
12:13 19.09.2022
 
Эксперт сообщил, какой пластик запретят использовать на Байкале

Эксперт рассказал, что в зоне Байкала запретят использовать пластиковую посуду

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слишком строгие ограничения по использованию пластика в зоне Байкала могут отпугнуть туристов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.
В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды.
"Это такой эксперимент, который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде", — заявил Королев.
По его словам, природоохранная зона имеет четкие границы, что упрощает возможность следить за использованием пластика на территории.
"При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять меры административного наказания за нарушения", — отмечает эксперт.
При этом необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются турами, чтобы выработать наиболее приемлемые решения, иначе новация может отпугнуть путешественников, говорит Королев.
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