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Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022
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Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II
Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022
Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II
Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:23
2022-09-19T21:00
в мире
елизавета ii
джо байден
джилл байден
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном лимузине, в то время как лидеры других государств прибыли на обычных автобусах."Почему к нему должно быть особое отношение?" — задался вопросом один из участников дискуссии."Стыдно. Жалкое зрелище", — считает другой пользователь."И эти люди говорят нам об изменении климата", — заметил Footbet."Байден может присутствовать на похоронах королевы в "Звере", а других мировых лидеров повезут в автобусе. Я знаю, что если бы президент (Зимбабве. — Прим. ред.) Мугабе был жив, то он никогда не согласился бы приехать на мероприятие в автобусе", — написал африканский правозащитник Шеху Сани.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.
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в мире, елизавета ii, джо байден, джилл байден, сша, лондон, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Джилл Байден, США, Лондон, Умерла Королева Елизавета II
19:23 19.09.2022 (обновлено: 21:00 19.09.2022)
 
Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II

Байден возмутил пользователей Twitter, приехав на похороны Елизаветы II в большом лимузине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном лимузине, в то время как лидеры других государств прибыли на обычных автобусах.

"Нет, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден не поедут на автобусе с другими мировыми лидерами на похороны королевы. <...> "Зверь" (бронированный Cadillac главы Белого дома. — Прим. ред.) летит в Лондон, и на нем они приедут в Вестминстерское аббатство", — написал американский журналист Майк Сингтон.

"Почему к нему должно быть особое отношение?" — задался вопросом один из участников дискуссии.
"Стыдно. Жалкое зрелище", — считает другой пользователь.
"И эти люди говорят нам об изменении климата", — заметил Footbet.
"Байден может присутствовать на похоронах королевы в "Звере", а других мировых лидеров повезут в автобусе. Я знаю, что если бы президент (Зимбабве. — Прим. ред.) Мугабе был жив, то он никогда не согласился бы приехать на мероприятие в автобусе", — написал африканский правозащитник Шеху Сани.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 19:19В мире
Поведение Байдена на похоронах Елизаветы II возмутило пользователей Twitter
 
В миреЕлизавета IIДжо БайденДжилл БайденСШАЛондонУмерла Королева Елизавета II
 
 
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