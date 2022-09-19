https://ria.ru/20220919/bayden-1817967014.html

Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II

Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022

Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II

Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:23

2022-09-19T19:23

2022-09-19T21:00

в мире

елизавета ii

джо байден

джилл байден

сша

лондон

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном лимузине, в то время как лидеры других государств прибыли на обычных автобусах."Почему к нему должно быть особое отношение?" — задался вопросом один из участников дискуссии."Стыдно. Жалкое зрелище", — считает другой пользователь."И эти люди говорят нам об изменении климата", — заметил Footbet."Байден может присутствовать на похоронах королевы в "Звере", а других мировых лидеров повезут в автобусе. Я знаю, что если бы президент (Зимбабве. — Прим. ред.) Мугабе был жив, то он никогда не согласился бы приехать на мероприятие в автобусе", — написал африканский правозащитник Шеху Сани.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/bayden-1817966051.html

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, елизавета ii, джо байден, джилл байден, сша, лондон, умерла королева елизавета ii