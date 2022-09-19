19:23 19.09.2022 (обновлено: 21:00 19.09.2022)
Байден возмутил пользователей Сети одной деталью на похоронах Елизаветы II
Байден возмутил пользователей Twitter, приехав на похороны Елизаветы II в большом лимузине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, приехавшего на похороны королевы Елизаветы II на бронированном лимузине, в то время как лидеры других государств прибыли на обычных автобусах.
"Нет, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден не поедут на автобусе с другими мировыми лидерами на похороны королевы. <...> "Зверь" (бронированный Cadillac главы Белого дома. — Прим. ред.) летит в Лондон, и на нем они приедут в Вестминстерское аббатство", — написал американский журналист Майк Сингтон.
"Почему к нему должно быть особое отношение?" — задался вопросом один из участников дискуссии.
"Стыдно. Жалкое зрелище", — считает другой пользователь.
"И эти люди говорят нам об изменении климата", — заметил Footbet.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.